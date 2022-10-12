Мобилизованных заменяют женщинами.

Самая большая частная авиакомпания РФ S7 предупредила о возможной нехватке персонала из-за мобилизации россиян на войну против Украины.

Об этом сообщают российские СМИ.

Так, совладелица группы S7 Татьяна Филева на форуме Woman Summit заявила, что среди работников авиакомпаний призывают в основном персонал с низкой квалификацией, включая бортпроводников и сотрудников на стойках регистрации, гейтах. Их замена не является проблемой, говорит Филева, поскольку эти должности занимают преимущественно женщины.

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Также призывают водителей на перроне и механиков воздушных судов, женщин среди которых крайне мало. Ожидают, что возможен дефицит.

"Мы будем работать над тем, чтобы больше женщин вводить в эти профессии. Думаю, в принципе в стране будет решаться эта проблема за счет привлечения рабочей силы из Средней Азии. В нашем случае это намного тяжелее, так как у нас полностью сертифицируемая деятельность, и безопасность контролирует всех, кто выходит на перрон, кто в "чистой" зоне, кто заходит в самолет. Практически невозможно не-гражданину России делать эту работу. Мы тоже будем пытаться с этим работать: мы не уверены здесь в успехе, но мы просто боимся, что если ситуация будет усугубляться, и будет массовый забор людей, то мы не наберем столько женщин", — отметила она.

Высококвалифицированный персонал — инженеры, пилоты, менеджеры — по словам Филевой, "по факту не призывается, или мы можем объяснить их ценность".

Мобилизация в РФ – что стоит знать

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тысяч человек. В СМИ появлялась информация о намерении привлечь 1-1,2 миллиона человек.

Вскоре повестки начали раздавать и тем, кто не подходит под мобилизацию. Об этом не молчали даже российские пропагандисты. Президент РФ Владимир Путин очень быстро признал проблемы с объявленной на территории России "частичной" мобилизации.

После объявления мобилизации из России массово начали выезжать мужчины призывного возраста. До 4 октября, по информации источников Forbes, от 600-700 тысяч до почти миллиона россиян выехали из России.

В начале октября в СБУ сообщили, что оккупанты уже перебрасывают первых мобилизованных и среди них есть первые погибшие.

Разведка сообщала, что мобилизованным не хватает военной формы, спальных мест и уборных.

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