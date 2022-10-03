Он сказал, что во время этой мобилизационной кампании возникает много вопросов, и мы должны оперативно исправлять свои ошибки и не повторять их".

Президент РФ Владимир Путин очень быстро признал проблемы с объявленной на территории России "частичной" мобилизации. В частности, на фронт берут не тех, кого планировали. Кроме того, мобилизованных размещают в палаточных лагерях.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании Twitter .

Отмечается, что Путин 29 сентября 2022 года обратился в свой Совет национальной безопасности по мобилизации, о котором он объявил 21 сентября. Российский президент сказал, что во время этой мобилизационной кампании возникает много вопросов, и "мы должны оперативно исправлять свои ошибки и не повторять их".

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"Чрезвычайно быстрое признание Путиным проблем подчеркивает дисфункцию мобилизации в течение первой недели. Местные чиновники, вероятно, не знают точного масштаба и юридического обоснования кампании. Они почти наверняка набрали кадры, которые не подпадают под определение, о котором заявили Путин и Министерство обороны", - пояснили в разведке.

Указывается, что мобилизованные резервисты продолжают собираться в палаточных транзитных лагерях, а российские официальные лица, вероятно, изо всех сил стараются обеспечить обучение и найти офицеров для руководства новыми подразделениями.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в РФ объявили о частичной мобилизации.

В Минобороны РФ заявили, что мобилизуют около 300 тысяч человек. Однако СМИ пишут, что количество мобилизованных может достичь миллиона.

В то же время продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. 1 октября ВСУ взяли под контроль Лиман и близлежащие населенные пункты, что открывает путь к деоккупации Луганской области.

Полковник СБУ Роман Костенко заявил, что на юг Украины оккупанты перебрасывают первых мобилизованных и среди них есть первые погибшие.

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