Российские военнослужащие вынуждены перемещаться с незаряженным оружием.

На юге Украины российские оккупанты не выдают мобилизованным патроны из-за страха бунта.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

В частности, командиры оккупантов "не выдают мобилизованным патроны из-за страха бунта".

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"В зоне боевых действий на юге Украины мобилизованные российские военнослужащие вынуждены перемещаться с незаряженным оружием. Весь боекомплект путешествует отдельно. Результат предсказуем: смерть или плен", - говорится в сообщении.

Мобилизация в России: что известно

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизацию российских военнослужащих, пребывающих в запасе.

По официальным данным, призвать должны были 300 тысяч человек, среди которых только военнослужащие, находящиеся в запасе. В то же время в СМИ сообщили о планах мобилизовать около 1 млн человек.

По данным ГУР МО, скрытая мобилизация в России началась еще в мае.

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