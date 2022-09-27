Россиянам разрешили пеший переход через границу.

Российские войска развернут мобилизационный пункт на пункте пропуска "Верхний Ларс" российско-грузинской границы. Именно там в последнее время наблюдаются самые большие очереди желающих покинуть РФ в связи с объявленной в стране частичной мобилизацией.

Об этом уже официально заявили в российском МВД.

В заявлении отмечается, что "приток легкого транспорта, движущегося в сторону Грузии, серьезно нарастает".

Видео дня

С целью организации безопасности граждан и для снижения рисков "противоправного поведения и возникновения конфликтных ситуаций, по результатам встречи участниками было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу, а также намечен ряд дальнейших мероприятий в части правопорядка и безопасности дорожного движения".

"На КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата", - упомянули в конце чиновники.

Россияне бегут от мобилизации

Ранее издание "Важные истории" писали о том, что Россия уже в понедельник, 26 сентября, готовится закрыть границу для мужчин призывного возраста. По данным источников журналистов, запрет на выезд будет частичным - у пограничников уже есть списки мобилизированных.

О закрытии границ также писала российская "Медуза", ссылаясь на источники в Администрации Путина. По их версии, мужчин будут отправлять домой 28 сентября, а издание "Верстка" писала о 30 сентября.

Россияне массово бегут на фоне объявленной Путиным частичной мобилизации в Казахстан, Грузию и Армению. Пользователи сети публикуют фото и видео больших пробок "беженцев" на границах указанных стран.

В это время Литва, Латвия и Польша заявили, что ограничивают въезд для россиян. Финляндия объявила о намерениях полностью ограничить им въезд. Ходили слухи о введении запрета на въезд для граждан РФ и Грузией, но они в конечном итоге не подтвердились.

Предварительно, Россия желает привлечь к войне в Украине еще 300 тысяч мужчин, что указывает на недостатке живой силы для ведения обороны после разгома под Харьковом.

Вас также могут заинтересовать новости: