Чтобы обуздать очередные антимобилизационные протесты, полиция активизирует подготовку новых подразделений "особого назначения".

Мобилизованным в Российской Федерации не хватает военной формы, спальных мест и уборных.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны в соцсети.

"В рамках проведения мобилизационных мероприятий на территории омского танкового инженерного института планировалось размещение 6 тыс. лиц. Впрочем до 30 сентября в институт фактически прибыло 9 тыс. мобилизованных. Было сообщено, что до 1 октября должно прибыть еще 2 тыс. мобилизованных", - говорится в сообщении.

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При этом, как заявляют в разведке, руководство учреждения не имеет возможности обеспечить этот личный состав даже минимальными условиями для проживания и питанием. "Нет спальных мест, не хватает уборных, в помещениях отсутствует отопление. Ночью температура воздуха опускается до минус 6. Среди мобилизованных много больных, которым не оказывается медицинская помощь. В связи с этим, вновь прибывшие отправляются в город Екатеринбург, но там ситуация аналогичная. К тому же большинство мобилизованных не получили военной формы с формулировкой – "не хватило"", - сказано в сообщении.

Кроме того, военный комиссар Центрального и Сеймского округов Игорь Ясько сообщил командованию о значительных сложностях при проведении мобилизации. "Подобные мероприятия не проводились с 1941 года, и административная система просто не готова к выполнению поставленных задач. По его словам, люди отключают домофоны и не открывают двери. В результате 27 сентября из 170 повесток было вручено лишь 16, а 28 сентября из 180 – 10", - заявляют в разведке.

Вместе с тем, в Брянской и Курской областях мобилизованные вынуждены сами покупать форму и снаряжение, а владельцы военторгов резко повысили цены, что вызывает массовое недовольство и жалобы.

"В Бурятии нарастает недовольство повальной мобилизацией. В частности, в селе Баргузин были мобилизованы даже те мужчины, которые вообще никогда не служили в армии. Всех мобилизованных направили в административный центр Борзя Забайкальского края. Выяснилось, что на пункте сбора отсутствуют теплые вещи, поэтому жители Баргузина были вынуждены собирать "гуманитарную помощь" для мобилизованных односельчан", - сказано в сообщении.

Как отмечают в разведке, в целом, работа военкоматов в РФ характеризуется как "хаотичная". "Соответствующие должностные лица, пытаясь выполнить план частичной мобилизации, выдают повестки независимо от возраста, состояния здоровья и наличия военного опыта", - сказано в сообщении.

"Возникли существенные проблемы с денежным обеспечением как мобилизованных, так и военнослужащих вооруженных сил РФ по контракту. Учащаются случаи невыплаты денежных вознаграждений, увеличивается количество обращений в суд и прокуратуру с целью получения обещанных выплат. Вместе с тем, за возможность уклонения от мобилизации требуют взятки до 500 тыс. российских рублей", - отмечается в сообщении.

При этом, чтобы обуздать очередные антимобилизационные протесты, полиция РФ активизирует подготовку новых подразделений "особого назначения".

Мобилизация в России

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

Позже стало известно, что в РФ досрочно организуют выпуски из военных училищ курсантов для отправки на передовую в Украине.

В свою очередь вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что оккупанты перекрывают каналы для выезда людей с временно оккупированных территорий страны.

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