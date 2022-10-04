Также Россия продолжает привлекать к боевым действиям в Украине частные военные компании, укомплектованные осужденными за уголовные преступления.

В ходе "частичной мобилизации" в российской Казани происходит формирование и комплектование трех мотострелковых и двух артиллерийских полков.

Об этом речь идет в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно российского вторжения по состоянию на 18:00.

"В Российской Федерации продолжаются мероприятия так называемой"частичной мобилизации". По имеющейся информации, Казанский центр комплектования проводит формирование и комплектование трех мотострелковых и двух артиллерийских полков на фондах Казанского высшего танкового командного училища", - сказано в сообщении.

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Также в Генштабе отмечают, что Россия продолжает привлекать к боевым действиям частные военные компании, укомплектованные осужденными за уголовные преступления.

"Несмотря на продолжающиеся меропрития по мобилизации, российская сторона не прекращает практику применения на территории Украины частных военных компаний, укомплектованных лицами, завербованными в местах лишения свободы", - говорится в сообщении.

Также сказано, что на временно оккупированной территории Луганской области, в так называемых "центрах подготовки", продолжается обучение "зэков" для дальнейшего направления их на линию столкновения.

Мобилизация в России

Президент РФ Путин 21 сентября заявил, что с этого дня в стране начинается частичная мобилизация российских военнослужащих.

Глава России утверждал, что мобилизовать будут только тех военных, которые находятся в запасе. Российский министр обороны Сергей Шойгу сказал, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек, однако в росСМИ утверждают, что в ряды армии могут попасть более миллиона человек.

В сети не раз сообщали, что повестки получают не только военные в запасе.

Западные СМИ писали, что после объявления Путиным мобилизации более 200 тысяч человек уже покинули Россию.

Позже стало известно, что в РФ досрочно организуют выпуски из военных училищ курсантов для отправки на передовую в Украине.

По данным ГУР МОУ, мобилизованным лицам в России не хватает военной формы, спальных мест и уборных.

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