По его словам, среди них уже есть первые погибшие.

Вооруженные силы Украины наблюдают переброску первых мобилизованных на юг Украины.

Об этом сообщил полковник СБУ Роман Костенко в эфире телеканала "Эспрессо".

"Дополнительный ресурс противника - всегда плохо для поля боя. Поскольку это всегда люди в танках, с автоматами и другой военной техникой. Поэтому, какого бы качества они не были, в любом случае они будут стрелять в нас", - пояснил он.

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Костенко добавил, что на этом направлении уже есть первые убитые мобилизованные россияне.

"Однако не могу не согласиться с тем, что действительно все зависит от качества мобилизационного ресурса России. Мы понимаем, что первые мобилизованные из РФ уже есть на юге Украины. И первые убитые тоже есть. Наша артиллерия будет плотнее бить по оккупантам, сколько их бы не было", - подытожил полковник СБУ.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в РФ объявили о частичной мобилизации.

В Минобороны РФ заявили, что мобилизуют около 300 тысяч человек. Однако СМИ пишут, что количество мобилизованных может достичь миллиона.

В то же время продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. 1 октября ВСУ взяли под контроль Лиман и близлежащие населенные пункты, что открывает путь к деоккупации Луганской области.

2 октября ВСУ уничтожили на юге 64 оккупантов, их технику и склад с боеприпасами.

ВСУ с начала полномасштабного вторжения ликвидировали уже 59 610 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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