Тех, кто не подходит под критерии, отправляют домой.

В Хабаровской области России и в Якутии "ошибочно" мобилизовали значительно больше людей, чем должны были.

Как сообщил губернатор Хабаровского региона Михаил Дегтярев, за десять дней повестки получили и прибыли в военкоматы несколько тысяч жителей региона.

"Из них порядка половины мы вернули домой, как несоответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту. Работа по достижению целей, поставленных нашим президентом, продолжается", – сказал Дегтярев.

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Он рассказал, что среди призванных был, к примеру, мужчина, который в одиночку воспитывает дочь с инвалидностью.

"Сегодня мужчина уже дома, где он нужен не меньше, чем на передовой. Еще раз подчеркну частичная мобилизация касается только категорий, которые утверждены Минобороны и президентом. Все факты перегибов должны пресекаться", – сказал Дегтярев.

А председатель общественной палаты Якутии Николай Бугаев заявил, что только сейчас в пунктах мобилизации был организован медицинский осмотр. В первые дни частичной мобилизации его не было. 300 человек ошибочно призвали на войну.

Мобилизация в России

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек. СМИ писали, чтоРоссия может попытаться привлечь миллион мобилизованных.

Сообщалось, что якобы в первую очередь будут призываться имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность, но вскоре повестки начали приходить тем, кто не подлежит мобилизации.

Россия активно проводит мобилизацию мужчин на временно оккупированных територия Украины, в том числе, в Запорожской области, в Крыму.

Полковник СБУ Роман Костенко заявил, что на юг Украины оккупанты уже перебрасывают первых мобилизованных и среди них есть первые погибшие.

Президент РФ Владимир Путин очень быстро признал проблемы с объявленной на территории России "частичной" мобилизации. В частности, на фронт берут не тех, кого планировали. Кроме того, мобилизованных размещают в палаточных лагерях.

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