Один БПЛА сегодня упал неподалеку от министерства обороны России, другой - напротив Военного университета имени князя Александра Невского - штаб-квартиры ГРУ по кибернаступлению.

Зампред Совфеда РФ Дмитрий Медведев не устоял, чтобы не отреагировать в своем традиционном истерическом стиле на удары неизвестных БПЛА по Москве.

В своем Telegram политик, неоднократно возмущавший сеть крайне резкими заявлениями в отношении других наций и стран, заявил, что Россия теперь должна искать "нестандартные цели" ударов по Украине.

При этом Медведеву мерещится "градус напряжения в украинском обществе", что, мол, "часть населения" чем-то "напугана": "И нам необходимо выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым", - написал Медведев, таким образом признав, что Россия целенаправленно обстреливает гражданские объекты.

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Атака БПЛА по Москве 24 июля - главное

Ранним утром 24 июля в Москве прогремели мощные взрывы. Минобороны РФ пожаловалось на атаку "украинских" беспилотников, хотя Украина никак не комментирует возможную причастность к "бахам".

Один БПЛА упал неподалеку от министерства обороны России, другой - напротив Военного университета имени князя Александра Невского - штаб-квартиры ГРУ по кибернаступлению.

Из-за срабатывания российской ПВО у места падения повреждены бизнес-центр. Экстренные службы перекрывали движение. В общем, без жертв и значительных разрушений.

Это не впервые Москва становится целью неизвестных дронов. В начале мая 2023 года БПЛА атаковали крышу Кремля. Тогда Администрация Путина обвинила Украину в попытке ликвидировать российского президента.

Вместе с тем, Россия последнюю неделю осуществляет жестокие кровавые удары по Одессе и области. Есть разрушения памяток архитектуры, пострадавшие среди гражданских, разрушения городской инфрастрактуры и агропромышленных объектов, участвовавших в "зерновой сделке".

Сами российские оккупанты за все время полномасштабного вторжения не гнушались ударами по жилым домам, детским садикам, школам и больницам, а также неоднократно использовали кассетные боеприпасы по украинским городам.

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