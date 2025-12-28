Может ли Украина заменить западное оружие: авиаэксперт указал на важный момент

Для серийного производства оружия, как пояснил Храпчинский, нужен устойчивый период без войны.

Украина не может на данный момент полностью заменить западные образцы вооружения, заявил бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании-производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский в интервью Киев24.

"Говорить о собственной замене западным аналогам, например, "Томагавк", невозможно, потому что мы находимся еще на том уровне, когда можем быстро масштабировать большое количество производства ракет, которые будут выполнять определенные тактические задачи", - заявил Храпчинский.

При этом, эксперт отметил, что для выполнения боевой задачи нужно использовать большее количество ракет. В то же время, речь идет о собственном производстве, которое мы можем улучшать и масштабировать. Однако о серийном производстве говорить еще рано.

"Серийное производство - это устойчивый период без войны, когда нет изменений. У нас практически все оружие каждые 3-6 месяцев модернизируется и улучшается, поскольку есть требования для этого. Враг меняет тактику противодействия, поэтому мы должны соответствовать этим требованиям", - пояснил Храпчинский.

Эксперт добавил, что оборонная промышленность Украины делает ставку на гибкость и быстрое совершенствование изделий в ответ на изменение тактики врага. Храпчинский отметил, что F5 "Фламинго" уже демонстрируют эффективность, поражая как большие, так и малые цели. Это позволяет Украине наращивать собственные возможности даже при ограниченных ресурсах.

Украинское оружие на фронте

Ранее УНИАН сообщал, что с 2026 года компания "Украинская бронетехника" начнет производить 105-мм артиллерийские боеприпасы М1. По данным, имеется техническая возможность для обеспечения выпуска до 100 тысяч таких выстрелов в год. В то же время, максимальное производство боеприпасов возможно только в случае финансирования и подписки от государства. Данный боеприпас способен стрелять на расстояние до 11,5 км, а его боевая часть составляет примерно 2,18 кг взрывчатки при массе в 18,15 кг.

Также мы писали, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что более половины вооружения в Вооруженных силах Украины создана украинскими производителями. По словам Свириденко, более 75% средств было направлено на закупку оружия у украинских производителей. Премьер Украины добавила, что на 2026 год одной из задач является дальнейшее наращивание доли украинского оружия на фронте.

