Может ли Украина заменить западное оружие: авиаэксперт указал на важный момент

Украина не может на данный момент полностью заменить западные образцы вооружения, заявил бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании-производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский в интервью Киев24.
"Говорить о собственной замене западным аналогам, например, "Томагавк", невозможно, потому что мы находимся еще на том уровне, когда можем быстро масштабировать большое количество производства ракет, которые будут выполнять определенные тактические задачи", - заявил Храпчинский.
При этом, эксперт отметил, что для выполнения боевой задачи нужно использовать большее количество ракет. В то же время, речь идет о собственном производстве, которое мы можем улучшать и масштабировать. Однако о серийном производстве говорить еще рано.
"Серийное производство - это устойчивый период без войны, когда нет изменений. У нас практически все оружие каждые 3-6 месяцев модернизируется и улучшается, поскольку есть требования для этого. Враг меняет тактику противодействия, поэтому мы должны соответствовать этим требованиям", - пояснил Храпчинский.
Эксперт добавил, что оборонная промышленность Украины делает ставку на гибкость и быстрое совершенствование изделий в ответ на изменение тактики врага. Храпчинский отметил, что F5 "Фламинго" уже демонстрируют эффективность, поражая как большие, так и малые цели. Это позволяет Украине наращивать собственные возможности даже при ограниченных ресурсах.
Украинское оружие на фронте
Ранее УНИАН сообщал, что с 2026 года компания "Украинская бронетехника" начнет производить 105-мм артиллерийские боеприпасы М1. По данным, имеется техническая возможность для обеспечения выпуска до 100 тысяч таких выстрелов в год. В то же время, максимальное производство боеприпасов возможно только в случае финансирования и подписки от государства. Данный боеприпас способен стрелять на расстояние до 11,5 км, а его боевая часть составляет примерно 2,18 кг взрывчатки при массе в 18,15 кг.
Также мы писали, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что более половины вооружения в Вооруженных силах Украины создана украинскими производителями. По словам Свириденко, более 75% средств было направлено на закупку оружия у украинских производителей. Премьер Украины добавила, что на 2026 год одной из задач является дальнейшее наращивание доли украинского оружия на фронте.