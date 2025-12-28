Трамп не готов превратить США в гаранта безопасности для Украины, - обозреватель Skynews

Два главных вопроса переговоров президентов - гарантии безопасности и украинский Донбасс.

Двумя основными темами переговоров во Флориде станут два разных вопроса. Об этом пишет Skynews со ссылкой на корреспондента Марка Стоуна.

Первый вопрос заключается в том, какие гарантии безопасности готова предоставить Америка, а второй - это территориальный вопрос. Другими словами - отказ Украины от территорий Донбасса, которые российские оккупанты не смогли завоевать военным путем.

"Один сложный для Зеленского, а другой, похоже, сложный для президента Трампа", - сказал Стоун.

Видео дня

По его информации, Трамп не желает предоставлять Украине долгосрочные гарантии военной безопасности США. Это в значительной степени объясняется тем, что такие гарантии безопасности "не соответствуют его мировоззрению, которое заключается в том, что Европа является, в конце концов, проблемой Европы".

Что касается территории, то, по словам Стоуна, этот вопрос "чрезвычайно сложный" для Зеленского, поскольку его просят отказаться от территорий, за которые Украина борется.

Переговоры во Флориде: последние новости

Как писал УНИАН, во Флориде, в резиденции Дональда Трампа, началась встреча президентов Украины и США. Во время общения с журналистами Трамп сказал, что существуют предпосылки для достижения "хорошего для всех мирного соглашения". Он добавил, что гарантии безопасности для Украины будут "прочными".

В то же время перед встречей с Зеленским Трамп имел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. После того в Кремле заявили, что для окончания войны Украина должна отказаться от Донбасса.

Вас также могут заинтересовать новости: