Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Стало известно, что именно уничтожили российские военные в Одесской области, нанеся удар ночью по югу региона.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, в течение ночи 24 июля Вооруженные Силы РФ совершили дроновую атаку по Одесской области. В частности, оккупанты атаковали портовую инфраструктуру Дуная, предварительно - ударными беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed".

"По предварительным данным, шесть человек пострадали, четверо из них госпитализированы с осколочными ранениями. В результате атаки повреждений и разрушений получили по меньшей мере четыре зерновых Ангара, резервуары для хранения масла и топлива, административное помещение", - рассказали в прокуратуре.

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Сейчас начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сейчас на месте событий правоохранители документируют военное преступление РФ.

Вражеский удар по югу Одесской области - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня враг атаковал ударными дронами портовые мощности на реке Дунай в Одесской области.

Три дрона были уничтожены ПВО, но есть попадание в один из портов - повреждены ангары с продовольствием. Также повреждены портовые краны.

По данным Одесской ОВА, в больницу госпитализировали четырех раненых, один из которых - в тяжелом состоянии. Трое - с осколочными ранениями и ушибами тела.

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