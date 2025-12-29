В оккупированном Мариуполе открыли драмтеатр, который РФ разрушила в 2022 году авиаударом

В марте 2022 года, по данным украинских властей, в драмтеатре могли погибнуть до 300 мирных жителей в результате российского авиаудара.

В воскресенье, 28 декабря, в оккупированном Мариуполе открыли драматический театр, который Россия разбомбила весной 2022 года во время захвата города, сообщает Meduza.

Указывается, что на так называемой церемонии открытия драмтеатра присутствовали глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, полпред президента РФ Игорь Руденя, народный артист России Владимир Машков. Издание со ссылкой на прокремлевские СМИ рассказало, что фасад здания во время реконструкции сохранили, а все остальное подвели под "современные стандарты".

Стоит напомнить, что российские войска сбросили авиабомбу на драмтеатр 16 марта 2022 года, когда в этом здании от обстрелов пряталось около тысячи местных жителей. Перед входом в театр большими буквами было написано слово "Дети".

Российские власти отвергают обвинения в атаке драмтеатра, перекладывая вину в трагедии на Вооруженные силы Украины. Однако, как указывает издание, независимые расследования журналистов и правозащитников подтвердили, что это ложь.

В публикации говорится, что до сих пор неизвестно точное количество жертв. По данным украинских властей, могло погибнуть до 300 человек. В то же время, Associated Press называло цифру в 600 жертв.

Впоследствии в своем расследовании правозащитное движение Amnesty International подтвердило смерть 12 человек, хотя и отмечалось, что жертв, вероятно, было гораздо больше. При этом, власти самопровозглашенной "ДНР" заявляли, что было найдено 14 тел погибших.

Жизнь в оккупированном Мариуполе: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что так называемые власти "ДНР" разрабатывают проект "военного туризма". Как рассказал вице-премьер-министр так называемой Донецкой Народной Республики Кирилл Макаров, туристов планируют возить к "ключевым местам воинской славы". В пубилкации подчеркивается, что пока непонятно, в какие города планируют доставлять туристов и гарантируют ли им безопасность во время посещения. Также Макаров заявил, что якобы планируется инвестировать около миллиарда в восстановление отелей и другой инфраструктуры в Донецкой области.

Также мы писали, что Россия использует армию платных блогеров в соцсетях, чтобы те рассказывали о "радужной" жизни в оккупированном Мариуполе. По данным, на оккупированных территориях действуют "блогерские школы", имеющие явный патронат российских администраций. Они проводятся бесплатно для лиц от 16 до 25 лет, где им советуют, как расширить аудиторию на российских платформах. По данным, некоторые из мариупольских блогеров являются выпускниками таких школ.

