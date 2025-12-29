29 декабря в Киеве будет снег

Температура в столице поднимется до "нуля".

В понедельник, 29 декабря, в Киеве ожидается не очень холодная погода, но снова будет снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение суток столбики термометров покажут от -3° до 0°. День будет пасмурный, периодически ожидается снег.

Атмосферное давление сильно пониженное, 734-736 мм ртутного столба. Ветер 7-12 м/с усилит ощущение холода.

Погода сегодня - прогноз на 29 декабря

Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью -5°, днем -1°, небольшой снег.

В Луцке будет пасмурно, ночью -5°, днем -1°, небольшой снег.

В Ривне сегодня пасмурно, ночью -5°, днем -1°, небольшой снег.

В Тернополе 29 декабря ночью будет -5°, днем -1°, пасмурно, небольшой снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, небольшой снег, ночью -5°, днем -1°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -5°, днем -1°, небольшой снег.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -5°, днем +1°, пасмурно, небольшой снег.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью -6°, днем -1°, небольшой снег.

В Виннице сегодня будет -5°...-1°, пасмурно, снег.

В Житомире в понедельник ночью будет -5°, днем -1°, пасмурно, снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -5°...-1°, пасмурно, снег.

В Черкассах сегодняа будет ночью -5°, днем -1°, пасмурно, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем -1°, пасмурно, снег.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -5°...-1°, снег.

В Одессе 29 декабря - пасмурно, температура ночью -3°, днем +1°, небольшой снег.

В Херсоне в понедельник ночью будет -5°, днем -1°, пасмурно, небольшой снег.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью -5°, днем +1°, небольшой снег.

В Запорожье температура ночью -5°, днем -1°, пасмурно, небольшой снег.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -6°, а днем -2°, пасмурно, снег.

В Харькове - пасмурно, снег, температура ночью -5°, днем -3°.

В Днепре температура ночью будет -5°, днем -1°, пасмурно, снег.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, -5°...+1°, снег.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, небольшой снег, температура ночью -4°, днем -1°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -4°, днем -2°, небольшой снег.

