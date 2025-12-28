Встреча Трампа и Зеленского завершилась: первые подробности

Встреча политиков проходила в главной столовой отеля Mar-a-Lago, они разговаривали 2,5 часа.

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским начались во Флориде в 20:30 по киевскому времени в воскресенье, 28 декабря. Через 2,5 часа встреча завершилась и сейчас продолжается видеоконференция двух президентов с европейскими лидерами, сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, пишет Corriere Della Sera.

Обновлено 00:28: Пресс-конференция Зеленского и Трампа закончилась.

Обновлено 00:08: Трамп заявил, что Россия и Украина вместе работают над тем, чтобы запустить ЗАЭС.

Видео дня

"Мы это долго обсуждали. ЗАЭС может немедленно эксплуатироваться. Я говорил с Путиным, он хочет видеть ее введение в эксплуатацию", - сказал президент США.

Обновлено 00:04: По словам Зеленского, 20 пунктов мирного плана были согласованы на 100%.

"Мы согласились, что гарантии безопасности являются ключевой вехой для достижения длительного мира, и наши команды будут продолжать работать над всеми аспектами", - сказал президент Украины.

В то же время, глава Белого дома отметил, что вопрос Донбасса не решен.

"Вопрос Донбасса еще не решен, думаю, он будет решен", - заявил он.

По его мнению, РФ еще хочет захватить территорий в ближайшие месяцы, поэтому, по его словам, "надо торопиться" с мирным соглашением.

Обновлено 23:58: Зеленский начал свою речь с благодарности Трампу "за прекрасную встречу в этом удивительном месте".

Он отметил, что сегодня команды обсудили "все аспекты мирного соглашения" и что 20-пунктный мирный план "согласован на 90%".

"Мы согласились, что гарантии безопасности являются ключевым этапом в достижении длительного мира, и наши команды продолжат работать над всеми аспектами", - сказал Зеленский.

Также Трамп заявил, что был достигнут "значительный прогресс". Он также упомянул всех европейских лидеров, с которыми был разговор по видеосвязи.

"Мы считали целесообразным поговорить с ними, и наша встреча была замечательной. Мы обсудили, как некоторые говорят, 95%, я не знаю, сколько процентов, но мы достигли значительного прогресса в вопросе прекращения этой войны", - сказал президент США.

Обновлено 23:55: Трамп и Зеленский начали пресс-конференцию. Смотреть прямую трансляцию можно здесь:

Обновлено 23:47: Как сообщил президент Финляндии Александр Стубб, телефонный разговор Зеленского и Трампа с европейскими лидерами завершился. Он длился более часа.

"Мы обсудили конкретные шаги для прекращения войны. Мы все стремимся к справедливому и длительному миру", - сказал Стубб.

Издание указало, что в видеовстрече также участвует председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони.

"Мы полностью поддерживаем инициативу США. Теперь посмотрим, как будут развиваться события - все находится в процессе. Посмотрим, примет ли Путин эти предложения. Вопрос безопасности является ключевым и для нас, европейцев. Европа должна сыграть важную роль: мы должны действовать единым фронтом вместе с Соединенными Штатами, ведь можем стать весомым партнером для завершения эпохи войны", - сказал Таяни в программе Zona Bianca на телеканале Rete4.

Президент США Дональд Трамп перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что переговоры приближаются к завершающей стадии. По его мнению, и Киев, и Москва хотят заключить соглашение о прекращении войны в Украине.

В состав украинской делегации вошли посол Украины в США Ольга Стефанишина, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица, секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, советник ОП Александр Бевз и министр экономики Алексей Соболев.

С американской стороны в переговорах принимают участие госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, генерал Дэн Кейн, советник Трампа по внутренней безопасности, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, зять Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы Джош Грюнбаум.

Переговоры Зеленского и Трампа: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что примерно за час до встречи с Зеленским, глава Белого дома имел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, он был "хорошим и очень продуктивным". Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора, но не рассказал деталей.

Также мы писали, что помощник президента РФ Юрий Ушаков комментируя разговор Путина и Трампа заявил пророссийским СМИ, что российский диктатор выдвинул условие, что для окончания войны Украина должна отказаться от Донбасса. Ушаков заявил, что разговор между лидерами длился 1 час и 15 минут и "имел "дружественный, доброжелательный и деловой характер". Ушаков добавил, что после встречи с Зеленским, президент США снова должен позвонить российскому диктатору.

Вас также могут заинтересовать новости: