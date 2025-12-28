В Бундестаге резко обратились к Мерцу относительно передачи Украине ракет Taurus

Вице-президент немецкого Бундестага Омид Нурипур призвал поставить в Украину крылатые ракеты Taurus накануне встречи между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским во Флориде 28 декабря. Об этом пишет Morgenpost.
"Хорошо, что канцлер Мерц претендует на лидерскую роль для Германии. Мерц должен придерживаться того, чего он справедливо требовал в оппозиции, и открыть путь для поставок "Таурусов", - отметил он в комментарии журналистам.
По его словам, отказ предоставить Украине крылатые ракеты стоит человеческих жизней.
"К сожалению, это снова продемонстрировало Рождество. Недостаточно поддерживать президента Украины в телефонных разговорах. ЕС должен усилить давление на Путина. Путин - единственный, кто может немедленно прекратить эту ужасную войну. Без давления он не уступит", - подчеркнул Нурипур.
Политик считает, что российский диктатор не хочет мира и он ежедневно это показывает.
"Он хочет подавить Украину и на Рождество посылает смерть", - сказал Нурипур.
Вице-президент Бундестага добавил, что на протяжении многих лет наблюдается четкая закономерность: чем слабее выступает Европа, тем безжалостнее действует Путин, поэтому президент РФ понимает только язык жестокости.
Ракеты Taurus - последние новости
Как писал УНИАН, шведские истребители Gripen вскоре смогут запускать "длинные" ракеты Taurus. На фоне этого военно-воздушные силы Швеции сообщили, что вскоре страна будет иметь возможность наносить глубокие удары далеко в тылу врага.
"Мы перераспределили приоритеты и выполнили работу быстрее. Это позволило сместить начальные сроки влево. Мы начнем работать значительно раньше, чем планировалось", - отметил командующий ВВС Швеции Йонас Викман.
В то же время издание Defense Express писало, что производство новых ракет Taurus может открыть двери для поставок в Украину. Такая ракета может получить новый двигатель, что может помочь Украине получить это оружие. Благодаря этому Берлину не придется получать разрешение от США на передачу ракет.