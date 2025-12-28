Гороскоп на 29 декабря по картам Таро: Близнецам - важный выбор, Львам - удача

Этот день будет активным для некоторых знаков.

Составлен гороскоп на 29 декабря по картам Таро для всех знаков Зодиака. Стоит не бояться собственных ошибок и идти дальше. Также день благоприятен для решения финансовых вопросов.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен - Карта "Тройка Жезлов"

Овны могут поймать себя на мысли, что хочется ясности: куда движешься и что будет дальше. Хорошо заниматься организацией дел или договоренностями. Не все произойдет сразу, но вы на правильном пути. Терпение в делах важнее спешки. Совсем скоро вы это почувствуете.

Телец - Карта "Шестерка Пентаклей"

Этот день благоприятен для обмена мнениями. Хорошо решать финансовые вопросы с руководством. А еще важно соблюдать баланс между "давать" и "брать". Ваша щедрость вернется неожиданными бонусами. Доверьтесь судьбе.

Близнецы - Карта "Двойка Жезлов"

Близнецы будут стоять перед простым, но важным выбором. Вы можете оставить все как есть или изменить свой подход. День удачен для размышлений о работе, поездках или планах на ближайшие недели. Четкость сэкономит время. Поэтому лучше зафиксировать шаги на бумаге.

Рак - Карта "Десятка Кубков"

День о доме, семейных связях и внутреннем комфорте. Хорошо проводить время с близкими или заниматься домашними делами. Можете почувствовать благодарность за простые вещи. Например, даже обычный ужин или разговор принесут тепло. Сейчас вам не хватает такой "подзарядки".

Лев - Карта "Паж Пентаклей"

Возможны новые идеи, связанные с работой или учебой. День хорошо подходит для начала чего-то практического, чтобы получить новые навыки. Но не ожидайте мгновенного результата. Маленькие шаги дадут основу. Главное - это не лениться.

Дева - Карта "Семерка Пентаклей"

Девам следует дать оценку своему труду. Хорошо пересмотреть нагрузки и понять, действительно ли это ваше. Если не чувствуете сил и желания двигаться в этом направлении - говорите прямо. Не стоит торопить события. Однако и лишние надежды не принесут пользы.

Весы - Карта "Четверка Жезлов"

Начало недели благоприятно для дома, гостей или наведения уюта. Возможны приятные новости или небольшой повод для радости. Хорошо заниматься теми делами, на которые не хватало времени. Даже перестановка или уборка поднимут настроение. Все в ваших руках.

Скорпион - Карта "Двойка Пентаклей"

Скорпионов ждут новые вызовы. Придется совмещать несколько дел одновременно. Возможны мелкие изменения в расписании или неожиданные хлопоты. Важно не перегружать себя. Гибкость поможет все успеть.

Стрелец - Карта "Тройка Кубков"

День несет легкость и неформальное общение. Возможны встречи, звонки или приятные новости. Хорошо делать паузу между делами. Однако в отношениях может почувствоваться напряжение. Проговорите со второй половинкой, что вас не устраивает.

Козерог - Карта "Восьмерка Кубков"

Может появиться желание отказаться от того, что больше не радует. День подходит для пересмотра привычек, обязательств или планов. Не все нужно тянуть дальше. Отказ иногда освобождает энергию. Именно сейчас вам следует накапливать силы, а не отдавать.

Водолей - Карта "Король Пентаклей"

Водолеи могут стать опорой для других. Стабильность - это ваша сила. Смело делитесь опытом, а при необходимости, дайте совет. В отношениях стоит быть внимательными. Есть вероятность обмана или неутешительных новостей.

Рыбы - Карта "Паж Кубков"

День принесет Рыбам неожиданные приятности. Можете позволить себе немного легкомыслия. Бытовые дела лучше делать без напряжения. Настроение важнее идеального результата. Поэтому не бойтесь совершать ошибки.

