Что выгодно покупать в секонд-хенде и комиссионках: 10 лучших находок

Вещи, выставленные на продажу в комиссионных магазинах или секонд-хендах, могут быть едва ли не произведениями искусства, иметь отличный внешний вид и не стоить при этом "бешеных" денег.
Если собирать свой образ из уникальных вещей, можно сделать его неповторимым – вот еще в чем фишка секонд-хенда. УНИАН решил разобраться, какие бренды и вещи стоит покупать в секонд-хендах и комиссионных магазинах, и составил топ-10. А ранее был составлен топ-11, в котором описывалось, что нельзя покупать в секонд-хенде.
Какие бренды одежды стоит покупать в секонд-хенде
В "секонде" особенно выгодно искать вещи ряда популярных брендов, которые позволят создать как классический стиль, так и спортивный или кэжуал, говорится в статье 2nd Style.
Речь идет о таких брендах:
- The North Face (американская компания, которая шьет вещи в стиле спорт/ кэжуал).
- Levi’s (компания из США, которая занимается пошивом джинсов и джинсовых курток).
- Polo Ralph Lauren (американский бренд, наиболее известный своими поло-рубашками).
Вещи, произведенные этими компаниями, могут стоить в разы дешевле в секонд-хенде и при этом иметь отличное качество и внешний вид.
Что можно купить в секонд-хенде или в комиссионке
В секонд-хендах и комиссионных магазинах можно найти не только одежду, но и уникальные предметы для дома.
Есть целый ряд вещей, которые в "б/у" состоянии не только не потеряют свою ценность, а наоборот, - могут оказаться находкой, которая станет изюминкой интерьера. Издание Martha Stewart выяснило у экспертов, что покупать стоит:
- Изделия из меди (дуршлаги, ведра или горшки). Такие предметы можно использовать просто как элементы декора, в частности, на кухне поставить в них цветы.
- Разные винтажные лампы. Благодаря им интерьер дома сразу станет индивидуальным.
- Произведения искусства (гравюры или картины). Они могут стать "изюминкой" в облике вашего дома.
- Столовое серебро, в том числе ведро для шампанского. Такую вещь можно использовать не только для напитка, но и как элемент декора – например, в ведерко из серебра можно ставить цветы.
- Винтажную керамику. Эта посуда может быть настоящим сокровищем, если изготовлена известным мастером. В частности, очень ценны изделия кентуккийского гончара Чарльза Каунтса. Его работы находятся в коллекциях некоторых музеев.
- Книги в твердом переплете. Они могут стать украшением интерьера, если их красиво поставить или выложить.
Это не все, что можно купить в секонд-хенде. Издание выяснило, что также стоит приобретать винтажные зеркала, поскольку они могут добавить пространству индивидуальности, очарования или подчеркнуть его характер.