Зимнее ненастье в Днепре: синоптики предупреждают об опасности (инфографика)

На сегодня объявлен І уровень опасности.

Из-за зимней непогоды в Днепре на 29 декабря объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для жителей Днепропетровской области.

"29 декабря ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. Метель", - прогнозируют синоптики.

Также, по их данным, на дорогах образуется гололедица. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Днепре

29 декабря на Днепропетровщине будет облачно. Днем ожидается снег и мокрый снег. Метель, на дорогах гололедица. Ветер будет северо-западный, 7-12, а порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура по области -4°...+1°, в Днепре ожидается -2°...0°.

В Украину возвращаются морозы - что известно

В понедельник, 29 декабря, в Украине сохранится относительно мягкая погода с незначительными плюсовыми значениями, однако уже в ближайшие дни страну накроет волна холода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, уже с 30 декабря начнется постепенное снижение температуры. По прогнозу, последний день года и первое января будут морозными, а ветер дополнительно усилит ощущение холода.

