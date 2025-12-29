5 вещей, которые нужно сделать утром, чтобы чувствовать себя счастливее весь день

Если вы просыпаетесь, чувствуя усталость или стресс, эти утренние привычки могут помочь вам улучшить настроение.

Утро может быть тяжелым временем для многих людей, провоцируя раздражительность и стресс из-за переутомления. Но эксперты по счастью говорят, что есть простые привычки, которые люди могут практиковать по утрам, и которые окажут глубокое влияние на то, как они чувствуют себя в течение дня. HuffPost называет пять стратегий, которые стоит рассмотреть

1. Выберите полезную для здоровья привычку и свяжите её с утренним ритуалом, который у вас уже есть

По словам психиатра Мюррея Цукера, существует множество различных полезных привычек, которые могут вам помочь. Главное – начать с одной, какой бы она ни была, а затем привязать её к уже существующей рутине.

Например, каждое утро вы встаёте, идёте в ванную, а затем застилаете постель. Свяжите какой-нибудь момент в этой рутине (скажем, застилание постели) с привычкой, которую вы хотите развить (например, чтение 10 страниц книги).

"Начинайте медленно и постепенно наращивайте нагрузку", – добавил он. Он призывает людей начать с одной новой привычки, которую вы хотите связать со своей существующей рутиной, а затем двигаться дальше.

2. Уберите телефон из комнаты

"Не держите экраны в своей комнате", – говорит Эллисон Таск, коуч по вопросам карьеры и жизни. Дело в том, что, когда вы первым делом утром тянетесь к телефону (или планшету, или компьютеру, или включаете телевизор), вы фактически приглашаете внешний мир диктовать вам настроение, говорит она.

И действительно существует множество доказательств, подтверждающих идею о том, что экраны мешают счастью. Исследования связывают частое использование социальных сетей с ухудшением настроения с течением времени; другие исследования показали, что большое количество электронных писем связано с общим чувством несчастья.

3. Разговаривайте сами с собой…

Цукер отметил, что люди склонны много времени проводить, разговаривая сами с собой, особенно по утрам, когда чувствуют себя измотанными или напряженными из-за предстоящих событий. Он советует простую технику: произносите свое имя.

"Если вы используете свое имя в своих разговорах с самим собой, вы с большей вероятностью последуете когнитивным советам", – объяснил Цукер.

Если, например, у вас важная презентация на работе, и вы замечаете, что проводите утро, настраивая себя на неудачу, вы действительно можете сильно нервничать, сказал Цукер. "Но если я скажу: "Мюррей. Ты это уже делал. Тебе нравится это делать", – то действительно смогу взять под контроль свои мысли, что может создать вам большее чувство счастья в течение дня.

4. ... и с кем-то еще

"Установите социальный контакт с тем, к кому вы испытываете положительное отношение", – сказала Цукер. Это может быть кто угодно – супруг или ребенок, друг.

То, как выглядит этот "социальный контакт", действительно зависит от вашей личности и вашего расписания. "Для занятого человека это может быть телефонный звонок или сообщение. Если у вас больше времени, встреча с кем-нибудь за чашкой кофе, чтобы начать день, действительно придаст вам сил", – сказала Цукер.

5. Включите благодарность

В ходе исследований люди, которые вели дневник, записывая то, за что они благодарны в течение недели, показали гораздо более высокие результаты по показателям счастья, чем те, кто вместо этого отмечал то, что их раздражало. Ежедневная практика благодарности может даже способствовать улучшению физического здоровья, что, в свою очередь, способствует общему ощущению счастья.

Ранее ученые объяснили, почему утренняя зарядка кажется сложнее, чем занятия спортом по вечерам.

