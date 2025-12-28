В православный праздник сегодня согласно народным приметам следует быть осторожными.

29 декабря по новому церковному календарю в православных храмах чтят память 14 тысяч младенцев, жестоко убитых в Вифлееме. С этой скорбной датой связаны давние традиции, народные приметы и строгие запреты - рассказываем о них, какой праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю и на что важно обратить внимание верующим.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

29 декабря чтят память 14 тысяч младенцев, погибших в Вифлееме (по старому церковному календарю их память совершается 11 января).

Согласно библейскому преданию, волхвы и древние пророчества поведали царю Ироду о рождении Царя Иудейского. Ирод испугался, что потеряет свою власть, и приказал истребить всех младенцев мужского пола. Жертвами этого жестокого приказа стали тысячи детей. Между историками идут споры касательно точного числа погибших, но, учитывая то, что в тот период в Вифлеем прибыло много людей для переписи населения, то и младенцев было значительно больше обычного.

Тем самым временем ангел Божий предупредил праведного Иосифа об опасности, и он вместе с Пресвятой Богородицей и младенцем Иисусом бежал в Египет - так им удалось спастись. Погибшие дети почитаемы Церковью как мученики за Христа.

Кого еще почитают сегодня по новому календарю:

преподобного Иова Манявского;

преподобного Маркела, игумена обители "Неусыпающих";

преподобного Марка, гробокопателя, Феофила и Иоанна Киево-Печерских,

а также преподобного Фадея Студита, исповедника.

Православный праздник сегодня по старому календарю

В юлианском календаре в эту дату вспоминают святого Аггея, одного из двенадцати малых пророков - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и его историю.

О чем просить в молитвах, чего нельзя делать сегодня

29 декабря верующие обращаются в молитвах к святым защитить от зла, дать мира семье и благополучие для дома.

В народе день называют Страшным из-за событий, произошедших в эту дату. По традициям, в это время нужно навести порядок, заняться готовкой и хозяйственными делами. Существовал обычай сжигать старые и ненужные вещи - верят, что вместе с ними из дома уходит несчастье, тревоги и болезни.

Так как 29 декабря приходится на период Святок, то с древних времен люди верили, что в эти дни темные силы становятся особенно активными. Поэтому в этот день стараются не отпускать детей далеко от дома. При этом главной и самой надежной защитой всегда остается молитва.

В церковный праздник 29 декабря запрещается сквернословить, лениться, завидовать, мстить и отказывать в помощи. Церковь порицает любые проявления злобы, зависти, равнодушия.

По народным поверьям, в этот день нельзя жаловаться на судьбу - говорят, что таким образом человек сам притягивает неприятности. Не стоит начинать новые дела, особенно важные и крупные - успеха они не принесут. Особый запрет касается пожеланий здоровья, счастья и удачи - в народе верят, что в Страшный день такие слова могут подействовать наоборот и навлечь беду.

Приметы на 29 декабря

По приметам этого дня судят о погоде в ближайшее время и о том, какой будет весна:

сильный мороз сегодня - холодно будет до самой весны;

какая погода стоит в этот день - таким будет и апрель;

много инея на деревьях - скоро потеплеет;

небо без облаков при сильном ветре - жди лютых морозов;

окна запотевают - к оттепели.

Наблюдают за домашними животными: если коты и собаки целый день спят - жди похолодания.

