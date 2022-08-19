Вечером, 18 августа, жители Крыма массово жаловались на взрывы вблизи военных объектов РФ.

Зампред Совфеда РФ Дмитрий Медведев удалил из соцсетей скандальный пост про "судный день" в случае удара ВСУ по Крыму.

Исчезновение поста пользователи сети заметили как раз вечером, 18 августа, когда жители Крыма массово заявляли о взрывах вблизи военных объектов оккупантов.

В поиске Telegram по ключевым словам найти выступление экс-президента России уже не удается.

18 июля во время одного из заседаний Медведев заявил: "В случае, если что-то подобное произойдет (нападение на Крым – ред.), для них всех там одномоментно наступит судный день".

Ранее Медведев опубликовал пост в "Вконтакте", пригрозив ближайшим союзникам России войной и назвав Казахстан "искусственным государством". Позже текст исчез, а помощник экс-президента РФ заявил, что страницу Медведева якобы взломали.

Взрывы в Крыму: что известно

16 августа оккупационные власти Крыма сообщили о пожаре на электростанции в Джанкойском районе. Однако, по словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, возгорание произошло в российской воинской части в Азовском. Депутат Рады Алексей Гончаренко, в свою очередь, уточнил о детонации склада боеприпасов оккупантов.

Позже кремлевские пропагандисты добавили, что вследствие происшествия повреждена также железная дорога, сообщавшая полуостров с материковой частью Украины.

The New York Times со ссылкой высокопоставленного чиновника из Украины пишет, что к взрывам в Джанкое причастно элитное украинское подразделение.

Взрывы были слышны и на авиабазе оккупантов в поселке Гвардейское (Симферопольский район). Очевидцы, пишет российский "КоммерсантЪ", видели поднимавшийся черный дым. В подробности случившегося издание не вдавалось.

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