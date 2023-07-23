В больницы госпитализированы семь человек, включая ребенка, который находится в тяжелом состоянии.

В Одесской областной военной администрации сообщили, что семь человек, которые были ранены в результате ночной атаки россиян на Одессу, сейчас находятся в больницах. Среди госпитализированных ребенок в тяжелом состоянии.

Как сообщил глава РВА Юрий Крук, в результате российского ночного террора в Одессе пострадал 21 человек, в частности, четверо детей.

"Один человек погиб - 49-летний охранник частного заведения. Сейчас 7 человек, в том числе один ребенок, находящийся в тяжелом состоянии, госпитализированы в городские больницы, где им оказывается вся необходимая помощь", - отметил он.

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Ночные удары российских оккупантов повредили пять детских садов, десятки автомобилей, фасады, крыши и окна более 44 домов, из них 25 – памятники архитектуры XIX-XX вв., которые, по словам Крука, были сердцем исторического центра города Одесса.

"Удары по таким объектам это террористическое преступление против человечества. Что пыталась государство-террорист там найти? Сосредоточение военных или склады с боеприпасами? Даже фашисты такого не делали во времена Второй мировой войны", - подчеркнул он.

Глава РВА подчеркнул, что сейчас все соответствующие службы задействованы в ликвидации последствий ракетной атаки, работы продолжаются.

Ночная атака РФ по Одессе

Как сообщал УНИАН, сегодня российские террористы атаковали Одессу 19 ракетами разного типа.

Украинским военным удалось сбить 9 из них: 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".

Под удар оккупантов попали жилые дома и здание Спасо-Преображенского собора в самом центре города - там зафиксированы значительные разрушения. Взрывными волнами также вынесло окна и двери в десятках жилых домов и админзданиях.

Как известно, это уже пятая ночь подряд, когда россияне беспощадно обстреливают Одессу ракетами разного типа и беспилотниками.

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