Ни полиции, ни автомобилей: в Карибском море есть остров, который меньше футбольного поля

На этом острове проживает 200 семей.

На участке площадью 2,4 акра в Карибском море нет места для выращивания сельскохозяйственных культур, нет полиции и современной канализации, однако плотность населения на квадратный метр здесь выше, чем на Манхэттене в Нью-Йорке, пишет Express.

Речь идет о Санта-Крус-дель-Ислоте, который рыбаки сначала построили в 19 веке на небольшом участке кораллового рифа, чтобы иметь возможность дольше находиться в море, которое окружено богатой морской жизнью.

Однако довольные прекрасным расположением у побережья Колумбии, жители острова, который меньше футбольного поля, постепенно превратили его в постоянное место жительства.

Сейчас на Санта-Крус-дель-Ислоте проживает 200 семей, однако количество людей, которые там могут жить, варьируется от сотен до более 1000.

В то же время ютуб-блогер Рухи Ченет, который посетил остров, заявил:

"Каждый строит дома где угодно. Когда нельзя найти свободного места, строят поверх существующих зданий".

По его словам, здесь нет планирования семьи, а каждый сантиметр занят переплетенными домами, которые построены для размещения растущего населения.

Кроме того, на так называемом острове нет канализационной системы, поэтому отходы приходится сбрасывать в море, а электроэнергия часто выключается. Также, из-за того, что кроме рыболовства, там нет возможности работать в полях, многие жители ищут работу в сфере туризма на соседнем острове Мукура.

Жители этой местности имеют доступ к свежей рыбе, однако из-за ограниченного пространства для выращивания продуктов каждые несколько недель колумбийский флот доставляет им продукты.

"Однако, несмотря на отсутствие работы и инфраструктуры, жители говорят, что здесь почти нет преступности, нет потребности в полиции, и они не хотели бы жить где-то еще", - добавляют в Express.

Несмотря на небольшой размер, здесь есть достаточно места для школы, церкви, клиники и даже гостиницы. Здесь также нет автомобилей или мотоциклов, ведь с одного конца острова до другого можно дойти пешком за две минуты.

"Здесь я знаю всех, и все знают меня. У нас нет преступности, и люди хорошо ладят между собой", - отметил 42-летний местный житель.

