40-летняя украинская певица впервые стала мамой

Лавика показала первые кадры младенца.

Украинская певица и участница шоу "Фабрика звезд-3" Любовь Юнак, которая выступает под сценическим именем Лавика, родила первенца.

Радостной новостью артистка поделилась в своем Instagram. Она родила малыша вчера, 28 декабря, в Киевском городском роддоме №7.

"Моя любовь подарила мне сына. Наша первая вечеринка", - написала новоиспеченная мамочка.

Лавика также показала первые кадры с младенцем. Однако, как они с мужем назвали сына - пока неизвестно.

Что известно о певице Лавике

Лавика стала известной после участия в третьем сезоне вокального шоу "Фабрики звезд" в 2009 году. Через два года певица получила музыкальную премию "Хрустальный микрофон" в номинации "Прорыв года".

Что касается личной жизни, то Юнак сначала была замужем за певцом Владимиром Борисенко. Однако их брак распался, а в мае этого года она во второй раз вышла замуж за мужчину по имени Дмитрий.

Напомним, ранее стало известно, что украинский телеведущий Евгений Синельников во второй раз стал отцом. Его жена-продюсер Наталья родила дочь. Звездные родители назвали девочку Марией.

