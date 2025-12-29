Непогода во Львове: синоптики объявили 'желтое' предупреждение (инфографика)

Сегодня на Львовщине ожидается непростая погода с ветром, метелями и гололедицей.

Во Львове и Львовской области на понедельник, 29 декабря, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По территории Львовской области и по городу Львову 29 декабря сохранятся порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, метели", - предупреждают синоптики.

Также ожидается, что на дорогах будет гололедица.

Из-за непогоды на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

29 декабря погоду на Львовщине будет определять тыловая часть циклона над Восточно-Европейской равниной.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, метели. Температура днем по области от -5° до 0°, во Львове термометры покажут -2°...0°.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни температура во Львове постепенно будет снижаться.

Напомним, Львовскую область посетила метеорологическая зима. Устойчивый переход (не менее 3-5 дней) среднесуточной температуры воздуха через 0°С в сторону ее снижения на большей части территории Львовщины состоялся 24 декабря.

