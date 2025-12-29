Рассказываем, какие есть спокойные породы собак для пожилых людей и на что стоит обратить внимание при выборе.

Выбор питомца может стать настоящей заботой для человека в возрасте, если не учесть уровень активности и характер собаки. Ветеринар рассказал, какая порода собак самая беспроблемная для пожилых людей, отличается спокойным нравом, простотой ухода и станет идеальным компаньоном для вашего дома.

Небольшая собака для пенсионера - ТОП-10 пород

Собаки - наши верные спутники, они дарят нам любовь и радость каждый день, но всегда следует обращать внимание на породу и ее особенности. К примеру, если вы человек в возрасте, с ограниченной подвижностью, то хаски, которой нужно много движения, не подойдет вам - как и вы ей.

"Пожилым людям лучше выбирать собак, которые не требуют больших физических нагрузок, ласковы и любят находиться рядом с человеком", - объясняет ветеринарный консультант Embrace Pet Insurance доктор Чирл Бонк.

Он советует отдавать предпочтение небольшим породам, которые станут хорошей компанией, но при этом не слишком навязчивыми, пишет издание Best Life.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Милая и ласковая порода. "Эти дружелюбные и очаровательные маленькие собачки больше всего на свете любят быть со своими семьями, - говорит доктор Бонк. - Они совершенно счастливы, сидя на коленях у хозяина или лежа рядом с ним на диване".

По его словам, хотя им и нужна ежедневная физическая нагрузка, достаточно будет пары 10-15-минутных прогулок".

Мальтийская болонка

Мальтийская болонка - еще одна небольшая собака для пенсионера, которая проявляет очень сильную привязанность к своему хозяину. Это очень ласковые животные, которые предпочитают проводить время, отдыхая со своими хозяевами, а не гуляя по кварталу.

Благодаря своим компактным размерам они отлично подходят практически для любых жилищных условий. Однако следует учесть, что им может потребоваться уход за шерстью.

Французский бульдог

Очаровательный французский бульдог - еще одна порода, которая не требует большой активности. "Не будем называть французских бульдогов ленивыми, но они определенно не слишком активны", - сказал доктор Бонк.

По его утверждению, эти собаки для малоподвижных людей предпочитают сидеть на диване, а не заниматься спортом. Это означает, что они хорошо себя чувствуют в небольших помещениях. В то же время следует учесть, что французские бульдоги начинают сильно тревожиться, если вы будете долго находиться вдали от них.

Бишон фризе

С этой собакой тоже не нужно бегать на длинные дистанции - она предпочитает лежать под боком у хозяина. "Эти пушистые белые собачки похожи на плюшевых мишек или снежных щенков и предпочитают сидеть на коленях у человека, а не заниматься интенсивными физическими упражнениями", - говорит доктор Бонк.

Но этой породе требуется тщательный уход - учтите это.

Мини-пудели

Элегантные мини-пудели также имеют отличную репутацию, когда речь заходит о маленьких ласковых собачках. Пудели известны своей верностью и умственными способностями.

Эта порода легко дрессируется, что делает их отличным выбором для пожилых людей, которые не хотят тратить много времени на воспитание.

Йоркширский терьер

Йоркширский терьер имеет репутацию собаки, которая в целом не требует особого ухода: "Любящие и маленькие йорки - идеальные собачки-лайки, им нужно очень мало физических нагрузок".

Эти щенки нуждаются лишь в периодическом уходе за шерстью, и их легко носить с собой.

Ши-тцу

Ши-тцу - отличный вариант, если вы ищете породу, которой достаточно коротких прогулок. Они любят быть рядом со своими хозяевами и хорошо себя чувствуют практически в любых жилищных условиях.

Бассет-хаунд

Бассет-хаунд - еще одна порода, которую стоит рассмотреть, если вы ищете собаку, но не можете проявлять бурную физическую активность. "Если вы ищете более крупную породу, бассет-хаунд с его спокойным характером и склонностью к отдыху, а не бегу, может стать вашим отличным компаньоном", - советует эксперт.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленд - тоже отличный вариант, невероятно верный и милый. Это также более крупная порода, эти собаки терпеливые, верные и не очень энергичные, но им требуется регулярный уход, чтобы их шерсть не сваливалась в комочки.

Грейхаунд

Грейхаунды - отличные питомцы для пожилых людей. Хотя они известны как гоночные собаки, грейхаунды на самом деле не против поспать на диване.

Они могут быть быстрыми, но не требуют много ежедневных упражнений, а их стройное, худое телосложение не такое громоздкое, как у других крупных собак, что делает их потенциально более приспособленными для жизни в квартире.

