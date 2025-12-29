Трамп заявил, что Путин сотрудничает с Украиной по возобновлению работы Запорожской АЭС

По словам Трампа, запустить ЗАЭС можно довольно быстро.

Россия и Украина вместе работают над тем, чтобы запустить ЗАЭС. Об этом президент США Дональд Трамп сказал во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает ВВС.

Журналисты попросили Трампа прокомментировать ситуацию по Запорожской атомной электростанции Украины, которая оккупирована Россией с начала войны.

Трамп в ответе отметил, что вопрос ЗАЭС долго обсуждался и что сейчас ЗАЭС не обстреливается. И сказал, что Путин "работает с Украиной над открытием ЗАЭС".

"Как вы знаете, АЭС может начать эксплуатироваться. Я говорил с Путиным о ЗАЭС. Путин работает с Украиной, чтобы ввести ее в эксплуатацию. Мы работаем. Там люди уже годами работают. 5 тысяч работников на этой АЭС. Самая большая АЭС в мире, и они могут быстро ее запустить. Это очень большой прогресс - что он перестал нацеливаться бомбами на эту АЭС", - сказал Трамп

Перемирие на ЗАЭС - что известно

Напомним, 28 декабря Москва и Киев заключили перемирие в зоне станции, чтобы провести ремонтные работы. В частности, ремонтируется линия электропередач, которая питает станцию.

В ВСУ рассказали, что российские оккупанты не вышли с территории станции и используют ее для своих нужд, зная, что украинская сторона не ведет огонь в направлении ЗАЭС. Однако действительно уменьшились обстрелы украинских городов, Никополя и Запорожья, с территории атомной станции, как это продолжалось в предыдущие месяцы и годы оккупации.

