Зеленский анонсировал новую встречу делегаций США и Украины

Зеленский заявил, что высоко ценит прогресс, который достигли делегации Украины и США в течение последних недель.

После переговоров и пресс-конференции в США с главой Белого дома Дональдом Трампом, президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о договоренности относительно следующей встречи делегаций Украины и США.

Зеленский еще раз выразил благодарность Дональду Трампу за "замечательную встречу". По его словам, они провели содержательный разговор по всем вопросам.

"Высоко ценим прогресс, которого достигли украинская и американская команды в течение последних недель", - отметил Зеленский.

Отдельно он поблагодарил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за их вовлеченность и полную преданность делу, а также отметил и работу украинских представителей, в частности, Рустема Умерова и Андрея Гнатова.

По словам президента Украины, были обсуждены все аспекты мирной рамки и достигнуты значительные результаты. Кроме этого, Зеленский и Трамп обсудили последовательность дальнейших действий.

По словам Зеленского, гарантии безопасности являются ключевыми на пути к достижению длительного мира.

"Договорились, что наши команды встретятся уже на следующей неделе, чтобы финализировать все обсуждаемые вопросы", - добавил президент Украины.

Он добавил, что с президентом США было согласовано решение, что в январе 2026 года он примет украинских и европейских лидеров в Вашингтоне.

"Украина готова к миру", - подчеркнул в конце своего сообщения Зеленский.

Встреча Зеленского и Трампа: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции заявил, что переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским продолжатся в понедельник, 29 декабря. Он добавил, что достижение соглашения очень близко, хотя многие говорили, что это невозможно. Президент США отметил, что даже готов поехать в Украину, если это поможет и спасет "25 тысяч жизней в месяц". Трамп добавил, что, возможно, уже через несколько недель станет известно, сработает ли мирный план.

Также мы писали, что Трамп заявил, что Россия якобы хочет видеть Украину "успешной". Отвечая на вопрос журналиста, будет ли страна-агрессор наказана за нанесенный ущерб, глава Белого дома заявил, что якобы Россия готова помогать в восстановлении после войны. Также президент США добавил, что Россия готова "поставлять электроэнергию по очень низким ценам" в Украину.

