Сработают ли в Арктике технологии, разработанные для войны в Украине: WSJ узнало детали

Страны, имеющие прямой выход к Арктике, усиливают конкуренцию, поскольку климатические изменения открывают новые возможности на Севере.

Страны НАТО тестируют военное оборудование на возможность работы в условиях арктического холода. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, отмечая, что в Арктике не будет работать большинство технологических решений, изготовленных для современной войны в Украине.

Авторы объяснили, что вблизи Северного полюса передовые технологии теряют пользу из-за магнитных бурь, которые искажают спутниковые сигналы, низких температур, которые разряжают батареи или за считанные минуты замораживают оборудование, а навигационным системам не хватает ориентиров на снежных полях.

Конкуренция в Арктике

Из восьми стран, имеющих территории в Арктике, только Россия не входит в НАТО. При этом США и Канаду беспокоят российские ракеты, а Норвегия и Финляндия обеспокоены из-за возможности прямого вторжения.

"Конкуренция между великими державами на Севере усиливается, поскольку климатические изменения открывают морские пути и доступ к природным ресурсам. Россия доминирует в этом регионе с военной точки зрения, имея на Кольском полуострове силы ядерных подводных лодок, ракетные базы, аэродромы и порты. Кратчайший маршрут полета в Северную Америку для гиперзвуковых крылатых ракет нового поколения России пролегает над Северным полюсом", - говорится в статье.

Стартапы для экстремальных температур

Издание отметило, что бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США Эрик Слесингер сейчас руководит венчурной компанией, финансирующей стартапы в области обороны, в частности те, которые пытаются освоить боевые действия в арктических условиях. Он сказал, что "Арктика - это самый суровый противник". Как пишут авторы:

"Один урок, который можно вынести из войны в Украине, - это важная роль, которую частные стартапы могут играть в стимулировании инноваций в сотрудничестве с правительствами".

В контексте того, можно ли использовать в Арктике разработки, созданные для войны в Украине, издание отметило, что ВСУ используют оборудование, которым нужны источники питания, средства связи, химикаты, масло. В Арктике использование таких базовых вещей часто требует тщательной модернизации, ведь экстремальный холод делает самые распространенные компоненты хрупкими. "Низкие температуры меняют физические свойства резины, из-за чего уплотнители теряют эластичность и протекают. Следы воды или влаги замерзают в кристаллы льда, которые могут поцарапать насосы и создать засоры. Провода следует изолировать силиконом, а не ПВХ, который может треснуть. Масло и другие смазочные материалы загустевают и застывают. В большинстве стандартных гидравлических систем жидкость становится сиропообразной и может влиять на все, от систем управления самолетами до ракетных пусковых установок и радиолокационных мачт. Одно замерзание может вывести из строя всю оружейную платформу или обездвижить конвой", - отмечается в статье.

Логистические проблемы

При этом арктическая погода сама по себе означает, что война там будет выглядеть иначе, чем где-либо еще. "Украинские производители дронов выпускают сотни тысяч недорогих, маневренных квадрокоптеров, которые используют цифровые коммуникации для поиска целей. Они не подойдут для Арктики, где дроны должны быть оснащены системами антиобледенения, мощным двигателем для борьбы с сильными ветрами и работать на реактивном топливе или дизеле вместо батарей. Обычно они настолько большие, что для их запуска нужны прицеп или взлетная полоса", - добавили авторы.

В частности, проблемы могут возникнуть даже из-за питания радиостанций. Недавно в шведскую армию обратилась частная компания, которая предлагала зарядное устройство для их батарей, перевозимое на санях. Вес этого устройства превышал 400 фунтов, и оно застряло бы при первом же снегу.

При этом разработчики, как рассказал изданию представитель Центра субарктической войны в Северной Швеции, не знают, что нужно военным, они не знают, как будут работать теоретические идеи. Более того, только военные еще не знают, что им может понадобиться в Арктике.

Искусственный интеллект также имеет ограниченное применение в Арктике. В Украине его используют для ускорения принятия решений путем обработки огромных объемов данных. Однако, в отличие от Арктики, восточная Украина - это урбанизированная территория, там есть население, разветвленные сети автомобильных и железных дорог, предприятия энергетики и тяжелой промышленности. "Если Арктика станет полем боя, отсутствие таких вещей означает, что ИИ будет иметь меньше данных для работы", - добавили авторы.

Тестирование оборудования

Недавно в северных регионах Канады прошли учения, в которых приняли участие семь стран. Целью учений стало испытание оборудования. Оказалось, что даже специализированное оборудование стоимостью в миллионы долларов не способно работать в реальных условиях Севера. В частности, арктические внедорожники американских военных "сломались через 30 минут, поскольку гидравлическая жидкость замерзла на морозе". А приборы ночного видения шведских солдат стоимостью 20 000 долларов сломались, поскольку алюминий в очках не выдержал температуры минус 40 градусов по Цельсию.

Тестирование имеющегося оборудования, которое можно было бы использовать в арктических условиях, прошло и в сентябре на норвежском острове Андойя. Мероприятие, которое проходит ежегодно, называется Jammertest. В этом году оно собрало представителей более 100 компаний. Технические специалисты тестировали оборудование, включая дроны, атомные часы, антенны и чипы, на устойчивость к помехам в суровых климатических условиях Арктики.

Представительница организаторов Jammertest Хайди Андреассен сказала изданию, что оборудование должно преодолевать не только холод, но и препятствия, которые являются побочным эффектом усилий Москвы защитить свои военные объекты на соседнем Кольском полуострове от дронов.

"В Арктике, где погодные условия очень сложные и нет прямой видимости, помехи могут иметь критическое значение, - сказала Андреассен, - Еще несколько лет назад это не было проблемой, поскольку случалось редко. Но сейчас это стало повседневной проблемой".

Как Россия осваивает Арктику

Напомним, что в этом году россияне впервые запустили северный флот из восьми имеющихся атомных ледоколов. Это показывает важность арктического морского пути для российской экономики, страдающей от санкций. В то же время ни одна другая страна не имеет столько ледоколов, и даже не приближается к РФ по этому показателю.

На фоне оживления российских усилий США, Канада, Норвегия и Дания, активизировали военные учения и развертывание военно-морских сил в Арктике. США также увеличили финансирование программ по строительству ледоколов и логистики в Арктике

