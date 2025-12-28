Можно ли класть хрустальную посуду в посудомоечную машину: эксперты назвали все нюансы

Эта посуда довольно хрупкая и может легко разбиться.

Во время новогодних праздников хозяева могут много раз показать своим гостям свою самую праздничную и особую посуду, в том числе и хрустальную. Однако возникает вопрос, можно ли класть блестящие хрустальные бокалы в посудомоечную машину. Поэтому группа профессиональных уборщиков и специалистов по антикварному хрусталю рассказала для Southern Living о лучших методах ухода за этими красивыми и дорогими предметами.

Хрусталь является более пористым, чем обычное стекло

По словам экспертов, весь хрусталь является стеклом, однако не все стекло является хрусталем.

Хрусталь - это стекло с добавлением металлических сплавов, которые повышают блеск. Эти сплавы придают хрусталю блеск, который сохраняется годами.

"К сожалению, добавки означают, что хрусталь более мягкий, пористый и гораздо более хрупкий, чем обычное стекло", - объясняет Джеко де Леон, операционный менеджер Bear Brothers Cleaning.

По сравнению с обычным стеклом, хрустальная посуда "более подвержена сколам, царапинам и трещинам".

"Поэтому с точки зрения чистки хрустальное стекло, подвергаясь воздействию чрезмерного тепла, сильных моющих средств и высокого давления воды, может повредиться", - замечает Стивен Ип, владелец клининговой компании Cleanzen.

Можно ли мыть хрусталь в посудомоечной машине?

Из-за деликатности хрусталя эксперты категорически не советуют мыть его в посудомоечной машине.

"Я не советую ставить хрустальную посуду в посудомоечную машину. Первая [проблема] - это температура; посуда чувствительна к изменениям температуры и не расширяется, поэтому она склонна к поломке, если её поставить в посудомоечную машину. Во-вторых, моющие средства для посудомоечных машин агрессивно воздействуют на хрусталь, что может привести к потере блеска", - добавляет де Леон.

В то же время Ип отмечает, что "давление воды внутри посудомоечной машины" является фактором, который может уменьшить блеск и сияние хрусталя.

Также это касается и состаренной хрустальной посуды. По словам экспертов, если вы коллекционируете такую посуду, то помните, что эти изделия "химически и структурно отличаются от стандартной современной посуды".

"Более высокое содержание оксида свинца или бария/цинка в современном бессвинцовом хрустале придает им больший блеск, прозрачность и вес, но также повышает мягкость, [что] означает, что они более подвержены царапинам и термическому шоку", - подчеркивает Эмили Отранто, менеджер по исследованиям и контенту в M.S. Rau, антикварной галерее в Новом Орлеане.

Всегда мойте вручную

Эксперты сходятся во мнении, что тщательное мытье вручную теплой водой с мягким мылом является лучшим способом очистки хрустальной посуды. Поэтому Отранто предложила пошаговую инструкцию для сохранения таких хрупких изделий в идеальном состоянии.

Сначала нужно выстелить раковину или умывальник мягким полотенцем, чтобы защитить посуду от случайных ударов. Также эксперт подчеркнула важность использовать только теплую воду, а не горячую, чтобы не произошли трещины.

"Что касается мыла, используйте мягкое, неабразивное моющее средство, например, несколько капель прозрачного мыла для посуды. Избегайте средств с лимоном или добавлением кислот, поскольку они могут повредить поверхность", - предупредила Отранто.

По ее словам, "каждый предмет следует мыть вручную мягкой губкой или микрофибровой салфеткой. Особое внимание уделите ножкам и краям, которые являются наиболее хрупкими".

После тщательного ополаскивания вытрите бокалы микрофибровой салфеткой без ворса, чтобы не появилось пятен.

Другие советы экспертов

