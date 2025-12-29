Готовы ли украинцы к уступкам ради завершения войны: социолог ответил

Большинство украинцев считает переговоры единственным реалистичным путем завершения войны, однако вопрос территорий остается самым болезненным.

Готовность украинцев к компромиссам ради завершения войны, в частности территориальных, существенно отличается в зависимости от региона. Чем дальше от линии фронта, тем жестче позиция относительно любых уступок, тогда как в прифронтовых областях растет запрос на прекращение боевых действий. Об этом в интервью РБК-Украина заявил руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

По его словам, географический фактор напрямую влияет на общественные настроения.

"Чем западнее, тем больше сопротивление любым территориальным уступкам, а чем восточнее, тем большее согласие", - отметил социолог, пояснив, что в регионах, отдаленных от фронта, чаще звучит риторика "воевать до конца", тогда как в зонах постоянной опасности война воспринимается ежедневно и непосредственно.

Антипович подчеркнул, что именно близость к боевым действиям формирует готовность рассматривать сложные решения. В то же время разница в настроениях между регионами, по его оценке, не является критической, но тенденция остается постоянной.

В общенациональном измерении почти две трети украинцев считают, что войну можно завершить только дипломатическим путем. При этом около трети придерживаются более жесткой позиции - или полное восстановление границ 1991 года, или как минимум выход на границы по состоянию на 2022 год. Социолог отметил, что эти показатели колеблются, однако запрос на переговоры стабильно преобладает поддержку исключительно военного сценария.

Еще более высокие показатели фиксируют в ответах на вопрос о реалистичном, а не желаемом пути завершения войны. По словам Антиповича, около 80% граждан считают, что реальной является именно переговорная модель. Из них примерно 60% поддерживают диалог с участием международных партнеров, еще около 20% допускают прямые переговоры с Россией. Более 10% украинцев выступают за продолжение войны до полного освобождения оккупированных территорий.

В то же время социолог подчеркнул, что поддержка переговоров не означает автоматической готовности к конкретным уступкам. Отношение украинцев существенно отличается в зависимости от темы - от НАТО и языкового вопроса до религии и будущего Донбасса.

Самым болезненным вопросом, по словам Антиповича, остаются территории. Социолог говорит:

"Никто не хочет и не будет признавать оккупированные территории российскими. Тем более выходить из тех мест, которые заняты украинскими военными".

В то же время социолог признал, что в случае отсутствия альтернатив обществу придется столкнуться с непростым выбором. Если компромисс станет единственной возможной конфигурацией переговоров, большинство украинцев, которые в целом поддерживают переговорный процесс, вынуждены будут принимать сложные решения.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал УНИАН, встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа во Флориде длилась около трех часов, однако по итогам ни один из участников не объявил о каком-то значительном прорыве в прекращении войны.

CNN отмечает, что Трамп по-прежнему относительно благосклонен к позициям Москвы. Однако, в отличие от некоторых предыдущих встреч, Трамп похвалил Зеленского и выразил уверенность, что мир близок.

