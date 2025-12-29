Эксперты объяснили, почему Россия усилила удары по мостам и портам Одесской области

Оккупанты пытаются ослабить украинскую логистику ударами по важной морской инфраструктуре.

Российские оккупанты пытаются усложнить Украине логистику, отрезав транспортное сообщение от моря. Таким образом они пытаются ослабить Украину в экономическом и военном плане. Об этом в комментарии LIGA.net рассказали эксперты, комментируя удары по мостам и портам Одесской области.

Руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук напомнил, что на западной границе Украины сконцентрированы пассажирские потоки и пути поставки военно-технической помощи, а на южной границе завязана экономическая деятельность.

"Через порты Одессы и Дуная направляется наш агроэкспорт, на них завязаны поставки горюче-смазочных материалов. По сухопутным путям перемещаются грузы в и из Молдовы и Румынии", - сказал он.

Видео дня

Сейчас российская армия усилила атаки на южную часть Украины, поскольку продолжается давление на фоне активного переговорного процесса между Украиной и США, добавил военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник.

"Это максимальное нагнетание поднятия ставок и эскалация ситуации. Но как видим, несмотря на все эти удары, например, сами россияне признают, что уже после стольких месяцев интенсивной бомбардировки моста через Залив, он все равно более-менее функционирует. Да, вред от этих ударов огромный, но говорить о том, что Россия достигла своей цели, пожалуй, преждевременно", - сказал он.

Атаки по Одессе - больше новостей

Напомним, что в последнее время усилились российские атаки на Одесскую область. По словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, это также связано с попытками врага остановить или замедлить экспортно-импортные операции Украины, которые являются крайне важными для украинской экономики.

В частности, РФ атаковала порт в Одесской области, использовав ракету с кассетной частью. Погибло 8 человек, несколько десятков человек получили ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: