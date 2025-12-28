Женщина откровенно рассказывает о потерях.

Американский инфлюенсер Мелисса Мэй Карлтон и ее муж Том переживают одну из самых тяжелых трагедий в жизни - смерть двух детей с разницей в один год.

Об этом женщина сообщила в своем Instagram-аккаунте, где уже долгое время открыто говорит о проживании потери и поддерживает других родителей, которые столкнулись с горем. Как пишет Us Weekly, в апреле прошлого года после осложнений, связанных с сепсисом, умерла их 9-летняя дочь Абигейл. Теперь семья потеряла еще одну дочь - Молли:

"В рождественское утро наша милая девочка Молли и ее старшая сестра Аби снова встретились. Это единственное, что дарит мне хоть немного успокоения. Молли очень скучала по сестре. Она часто спрашивала меня: "Мама, когда Иисус вернется, чтобы Аби могла спуститься?". Мы в отчаянии. Мы не верим в это. Смущены и шокированы".

Впоследствии блогерша, которая ходит в Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней, заявила, что врачи подозревают у Молли генетический порок сердца. Аналогичная проблема также могла быть у Аби.

"В то утро мы стали свидетелями многих маленьких чудес. Парамедики находились всего в трех минутах от нас и быстро прибыли. Детский травматологический центр был всего в пятнадцати минутах от нас. Мы были в лучшем месте, где все было налажено для наилучших условий и наилучшего результата. Ее маленькое тело так сильно боролось. Но нам сказали, что такой тип сердечного приступа в большинстве случаев является несовместимым с жизнью", - добавила она.

