После звонка Трампа Кремль назвал условие для окончания войны

Путин и Трамп проведут еще один телефонный разговор по итогам сегодняшней встречи лидеров Украины и США.

В ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин заявил, что Украина должна сдать Донбасс для окончания войны. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии российским СМИ.

По словам Ушакова, разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе американской стороны, носил "дружеский, доброжелательный и деловой характер" и длился 1 час 15 минут.

"Президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемое украинцами и европейцами временное прекращение огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий", - заявил Ушаков.

По его словам, для окончательного прекращения войны Киев должен "не мешкая" принять решение по Донбассу "с учетом складывающейся ситуации на фронтах".

При этом Трамп, если верить Ушакову, сказал, что "убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию, именно с учетом этого он намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Зеленским".

Кроме того, два лидера обменялись серией реверансов. Трамп заявил о впечатляющих перспективах экономического сотрудничества США с Россией и Украиной в случае завершения войны. Также собеседники обменялись новогодними поздравлениями и пожелали счастья "народам двух стран".

По словам Ушакова, по итогам сегодняшней встречи с Зеленским Трамп снова позвонит Путину.

Встреча Зеленского и Трампа

Как писал УНИАН, в эти минуты президенты Украины и США проводят встречу, посвященную вопросам прекращения российско-украинской войны. По данным СМИ, ключевой темой обсуждения должны стать американские гарантии безопасности для Украины.

Однако, как и перед предыдущей их встречей в октябре, Путин успел связаться с Трампом по телефону. В прошлый раз таким звонком российский диктатор сорвал поставки "Томагавков" в Украину.

