29 декабря морозы в Украине усилятся, а снег продолжится

В понедельник, 29 декабря, морозы в Украине немного усилятся, а снег продолжится. На западе и юге страны интенсивность осадков будет меньше. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет пасмурно. Температура воздуха ночью -4°, днем 0°, снег.
- Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью -5°, днем -1°, небольшой снег.
- В Луцке будет пасмурно, ночью -5°, днем -1°, небольшой снег.
- В Ривне сегодня пасмурно, ночью -5°, днем -1°, небольшой снег.
- В Тернополе 29 декабря ночью будет -5°, днем -1°, пасмурно, небольшой снег.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, небольшой снег, ночью -5°, днем -1°.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -5°, днем -1°, небольшой снег.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -5°, днем +1°, пасмурно, небольшой снег.
- В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью -6°, днем -1°, небольшой снег.
- В Виннице сегодня будет -5°...-1°, пасмурно, снег.
- В Житомире в понедельник ночью будет -5°, днем -1°, пасмурно, снег.
- В Чернигове столбики термометров покажут -5°...-1°, пасмурно, снег.
- В Черкассах сегодняа будет ночью -5°, днем -1°, пасмурно, снег.
- В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем -1°, пасмурно, снег.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -5°...-1°, снег.
- В Одессе 29 декабря - пасмурно, температура ночью -3°, днем +1°, небольшой снег.
- В Херсоне в понедельник ночью будет -5°, днем -1°, пасмурно, небольшой снег.
- В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью -5°, днем +1°, небольшой снег.
- В Запорожье температура ночью -5°, днем -1°, пасмурно, небольшой снег.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -6°, а днем -2°, пасмурно, снег.
- В Харькове - пасмурно, снег, температура ночью -5°, днем -3°.
- В Днепре температура ночью будет -5°, днем -1°, пасмурно, снег.
- В Симферополе в понедельник будет пасмурно, -5°...+1°, снег.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, небольшой снег, температура ночью -4°, днем -1°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -4°, днем -2°, небольшой снег.
Какой праздник 29 декабря, приметы погоды
29 декабря - день памяти святых детей, убитых в Вифлееме. По приметам, если звезды ночью мерцают, то будет мороз.