'Упал как мешок картошки': в сети завирусилось видео с Лукашенко

В Сети особой любовью беларуский "президент" не пользуется.

В Сети набрал вирусную популярность короткий ролик с "президентом" Беларуси Александром Лукашенко, где он неловко упал во время игры в хоккей.

Беларуский диктатор любит устраивать спектакли, где он вроде как принимает участие в спортивных мероприятиях. В том числе играет в хоккей. Надо отдать Лукашенко должное: на коньках он действительно держится неплохо. Впрочем полноценно играть он все равно не способен, и такие матчи обычно похожи на игру в поддавки, где обе команды помогают диктатору выглядеть удалым спортсменом.

Однако в этот раз один из хоккеистов неудачно налетел на самопровозглашенного "президента" Беларуси и сбил его с ног. Как пишет ииздание "Наша ніва", инцидент произошел 27 декабря в матче хоккейной команды Лукашенко против команды Брестской области.

Как видно в ролике, хоккеист, сбивший сокомандника, тут же бросил клюшку и принялся помогать Александру Григорьевичу. Гудевшие до этого трибуны даже затихли, увидев происшествие на льду. Впрочем Лукашенко достаточно быстро подняли на ноги.

Как отмечает "Наша ніва", трансляции игры не было, поэтому неизвестно, доиграли ли до конца матча сам диктатор и его неосторожный сокомандник.

В Сети под роликом с падением Лукашенко полно язвительных комментариев, из которых самые приличные - это сравнения с мешком картошки и шутки о том, что в этот раз диктатор проморгал, "откуда готовилось нападение".

