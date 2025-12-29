'В состоянии недозахвата' : Дикий рассказал о реальной ситуации в Покровске и Мирнограде

Эти города близки к захвату врагом далеко не один месяц

Хотя россияне очень близки к захвату Покровска и Мирнограда Донецкой области, но такая ситуация продолжается уже не один месяц. Об этом в эфире Radio NV сказал ветеран АТО, военный обозреватель Евгений Дикий.

"И хоть россияне очень близки к захвату Покровска и Мирнограда, но это длится далеко не один месяц. И в таком состоянии недозахвата могут находиться еще долго", - подчеркнул он.

При этом он отметил, что северная часть Покровска в руках украинских защитников.

"Оборона этого города началась 17 месяцев назад, то есть больше года, а до конца они его еще не прошли. Еще не побит рекорд Часового Яра, в который россияне зашли весной прошлого года, но пройти до конца так и не смогли. Такое впечатление, что Покровск и Мирноград вошли в перечень городов, куда россияне зайти - зашли, а вот пройти никак не могут", - подчеркнул Дикий.

Также он отмечает, что в Гуляйполе Запорожской области россияне даже не близки к захвату:

"Там на сегодня город разделен ровно пополам - половина наша, а другая половина российская. И идут тяжелые бои в городской застройке".

Дикий также объяснил почему россияне поспешно объявляют о захвате этих городов.

"Как собственно работает эта российская система отчетности? Они ставят знак равенства: какой-то россиянин появился в городе - равно. что город взят. Мы исходим из совершенно другой логики, потому что считаем, что город взят россиянами, когда из него вышли все украинские войска", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по данным 7 корпуса ДШВ по состоянию на 28 декабря, в Покровске российские захватчики пытались продвинуться севернее железной дороги, но потерпели неудачу. Силы обороны контролируют северную часть Покровска.

В то же время россияне продолжают активно действовать на западе Покровска, их цель - выход в район Гришино, но атаки врага блокируются.

В 7 корпусе отмечали, что в Мирнограде ситуация остается сложной, к защите города привлечены подразделения десантно-штурмовых войск и морской пехоты.

