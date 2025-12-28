Жертва тюнинга, капсула времени и другие: топ-6 подержанных авто, которых стоит избегать

Если вы не любитель проводить выходные в гараже под капотом своего авто, стоит еще раз подумать, так ли вам нужна машина из сегодняшнего списка.

Покупка подержанного авто - хороший способ получить "рабочую лошадку" за разумные деньги. Этот вариант особенно подходит тем, кто хорошо разбирается в автомобилях и способен отличить тщательно отполированный "труп" от действительно хорошей машины с пробегом. Другое дело, если вы не слишком компетентны в автомобильной технике.

Профильное издание Jalopnik приводит перечень типичных предложений подержанных авто, которые стоит обходить стороной, даже если цена кажется привлекательной, а сама машина выглядит великолепно. Ведь за привлекательной внешностью кроется масса проблем.

Глубоко тюнингованные авто

Вам может казаться, что с любовью доработанное авто - это настоящий алмаз. Полностью поменянный салон, стильный внешний обвес и модифицированная подвеска и тем более доработанный силовой блок может казаться хорошим бонусом, но стоит быть осторожным.

Видео дня

В большинстве случаев такие машины принадлежат молодым водителям, которые уделяют больше внимания внешнему виду, чем техническому состоянию. Машина может быть ухоженной внешне, но быть развалиной в техническом плане. А если были вмешательства в основные системы авто (подвеска, двигатель, трансмиссия), то риски возрастают, потому что вы никогда не угадаете, насколько квалифицированный механик проводил модификацию и насколько она получилась надежной и безопасной.

Сильно обесцененное авто люкс-класса

Подержанный BMW, Mercedes или Lexus по цене бюджетного хэтчбека может казаться подарком судьбы. Вы получаете сиденья с подогревом, полный набор систем безопасности, продвинутую мультимедийную систему с несколькими экранами, климат-контроль и массу других люксовых опций по доступной цене.

Проблема в том, что все эти крутые функции и продвинутые технологии могут выходить из строя и требовать ремонта. А стоить это будет совсем других денег, чем в условном "Фольксвагене". В особо неудачных случаях ремонт вам может встать в половину суммы, которую вы заплатили за саму машину. Это уже не говоря о том, почему автомобиль люкс-класса вообще кто-то продает с чрезмерной скидкой: там точно что-то не так, и оно стоит бешеных денег.

Бывшая "рабочая лошадка" из автопарка

Вам может казаться, что машина в собственности юридического лица должна бы проходить регулярные техосмотры и ремонты в соответствии с четко прописанными правилами и регламентами. Ведь компания заинтересована в том, чтобы ее штатный транспорт всегда был на ходу, не так ли?

Однако на практике все часто бывает наоборот, и частные владельцы заботятся о своей машине лучше, чем юридические лица. Когда машина принадлежит компании, персонал относится к ней безразлично и никогда не сделает для ее сохранности больше, чем требуют правила. К тому же машины из автопарка, как правило, имеют значительно больший средний пробег и уровень общей изношенности, чем частные авто.

Ранние модели электромобилей

Сегодня электромобили повсюду, и люди заслуженно их хвалят. Но это современные модели, воплощающие в себе опыт предыдущих инженерных успехов и ошибок. Особенно ошибок.

Электромобили ранних поколений часто страдают тем, что инженеры называют "детскими болезнями" новых моделей - базовые просчеты в конструкции, которые часто невозможно исправить с помощью ремонта. Кроме того, что касается именно электромобилей - они имеют достаточно ограниченный срок жизни аккумуляторной батареи, замена которой может легко обойтись вам от 5000 до 16 000 долларов, а иногда и больше.

Разбитое авто под ремонт

Иногда владельцы продают авто после ДТП, не желая самостоятельно заниматься ремонтом. Продают с огромной скидкой. Вам может казаться, что даже с учетом стоимости ремонта цена все равно получается очень выгодной. Но будьте осторожны.

Вы точно понимаете, насколько сложными могут быть некоторые кузовные работы? Вы же понимаете, что после некоторых типов повреждений машину безопаснее продать на запчасти, чем ремонтировать и потом на ней ездить? Возможно, вы просто недооцениваете масштаб проблем и трудностей с ремонтом авто после ДТП.

Автомобиль дедушки, который ездил три раза в год

Небольшой пробег и один владелец-дедушка, который раз в три месяца ездил на дачу - легендарное сокровище, за которым вроде бы гоняются все ценители подержанных авто. Один владелец, гаражное хранение, без ржавчины, салон в хорошем состоянии - все это не означает, что машина в порядке. Особенно, если речь идет о так называемой "капсуле времени" - машине, которая несколько лет, а то и десятилетий простояла в гараже, вообще никуда не выезжая.

Длительные периоды простоя приводят к ухудшению состояния многих систем и деталей, которые были спроектированы так, чтобы регулярно работать. Отсутствие ржавчины на кузове не означает, что металл не начал портиться в скрытых от глаз местах. Резиновые детали, такие как ремни, шланги и прокладки, за несколько лет без интенсивной эксплуатации могут "гнить" и трескаться.

Советы автомобилистам: последние новости

Как писал УНИАН, опытный автовладелец и автоблогер Джейкоб Картер назвал популярные модели автомобилей, которые с высокой вероятностью выйдут из строя через 160 000 километров пробега.

Также мы рассказывали, как часто следует заменять дворники в своей машине и почему с этим не стоит затягивать.

Вас также могут заинтересовать новости: