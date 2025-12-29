В Гватемале открыли неизвестную 'настолку' - это древняя игра цивилизации майя

Это первое известное открытие популярных игр у народа майя.

В Гватемале археологи обнаружили остатки уникальной настольной игры, напоминающей мозаику. Игру нашли в городе майя Наахтун, пишет The Independent.

Среди древних настольных игр известна стратегическая игра Патоли. В нее играли ацтеки и ранние мезоамериканские культуры. Игра состоит из крестообразной дорожки из 52 клеток, нарисованных на ткани или даже на земле. Игроки бросали бобы, обозначенные точкой с одной стороны, которые назывались патолы. Они выполняли роль игральных кубиков.

Однако, игры древних обществ майя оставались неизвестными до последнего времени. Раскопки в Наахтуне, который когда-то был столицей региона майя, дали некоторые подсказки. Как говорится в журнале Latin American Antiquity, исследователи обнаружили вырезанную на земле доску, сделанную из маленьких красных мозаичных плиток. Вероятно, собранных из разбитых керамических сосудов, части которых они датировали четвертым веком нашей эры. Поскольку некоторые участки доски были разрушены, общую структуру можно лишь представить.

Археологи подсчитали, что доска изначально имела почти 78 см в ширину и 110 см в длину, из 45 квадратов, сделанных из 478 секций плитки. По словам исследователей, секции мозаичной плитки делают эту доску уникальной в своем роде в древнем мире.

Они подозревают, что использование мозаики указывает на то, что доска "должна была быть включена в архитектурный проект с момента строительства".

"Напольные мозаики чрезвычайно редки в архитектуре майя", - отметили исследователи. Насколько известно ученым, в этой части Западного полушария до колониального периода не существовало ни одного другого примера напольной мозаики.

Напомним, что недавно ученые исследовали влияние климата на упадок величественной цивилизации майя. С помощью анализа состава пещерных отложений ученые выяснили, что крупные города майя начали разрушаться тогда, когда на территории их поселений продолжалась засуха. Сокращение запасов пищи стало толчком к упадку.

