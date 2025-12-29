На Солнце новые вспышки: ждать ли магнитной бури 29 декабря (график)

27, 28 и 29 декабря на Солнце зафиксировали новые вспышки.

За последние дни на Солнце зафиксировали несколько новых вспышек. Об этом свидетельствую данные meteoagent.

Как сообщается, вспышки были класса М2-М5, то есть средние по своей силе. В то же время магнитных бурь 29 декабря на Земле не ожидается.

О том ,что геомагнитное поле земли на данный момент спокойное, сообщает и Британская геологическая служба.

Видео дня

"Прогноз геомагнитной активности на ближайшие несколько дней должен быть в целом спокойным", - говорят ученые.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури - это периоды повышенной геомагнитной активности, которые возникают из-за взаимодействия Земли с потоками солнечной плазмы. Их источником являются вспышки на Солнце и корональные выбросы массы, которые усиливают солнечный ветер. Достигая магнитосферы нашей планеты, заряженные частицы вызывают ее колебания.

Силу магнитных бурь оценивают по специальным индексам, отражающим степень возмущений. Такие явления способны влиять на работу спутников, радиосвязь и навигационные системы, а также на самочувствие людей, чувствительных к изменениям окружающей среды.

Вас также могут заинтересовать новости: