От Storm Shadow до Hellfire: топ-10 лучших высокоточных управляемых ракет для истребителей

Эти 10 ключевых ракет и систем наведения формируют ударную мощь истребительной авиации по всему миру.

В условиях полномасштабной войны мы постоянно слышим названия этих ракет в новостях и военных сводках: Storm Shadow, AMRAAM, Harpoon. Но что они собой представляют на самом деле и почему именно эти ракеты считают лучшими в мире?

Современный воздушный бой – это не просто мастерство пилота, это битва технологий. Wion собрали 10 главных высокоточных ракет, которые превращают истребитель в грозное оружие и позволяют поражать цели с хирургической точностью за сотни километров.

1. AGM-65 Maverick

AGM-65 Maverick остается одной из самых массово используемых высокоточных ракет в мире, которой доверяют ВВС многих стран при выполнении задач "воздух-земля".

Устанавливаемая на платформы F-16, F-18 и вертолеты AH-64, Maverick олицетворяет собой проверенную надежность в операциях по нанесению точных ударов в различных боевых условиях и применялась во множестве конфликтов по всему миру.

2. SCALP / Storm Shadow

Ракета SCALP, известная в британской армии как Storm Shadow, обеспечивает возможность нанесения высокоточных ударов большой дальности по стратегическим целям, находящимся вне зоны действия традиционных средств ПВО.

Ее навигационная система с функцией следования рельефу местности гарантирует точность поражения, позволяя обходить системы противовоздушной обороны благодаря продвинутому управлению траекторией полета.

3. JSOW

Joint Standoff Weapon (JSOW) использует GPS и инерциальную навигацию для точных ударов "воздух-поверхность", требуя минимальной радиолокационной заметности от самолета-носителя.

Применяемая на F-16, F-18 и самолетах союзников, JSOW обеспечивает надежное высокоточное поражение без необходимости постоянной подсветки цели, что позволяет атаковать с безопасных дистанций (вне зоны действия ПВО).

4. Astra

Ракета Astra представляет собой собственную разработку Индии в области высокоточного оружия для воздушного боя, созданную DRDO (Организацией оборонных исследований и разработок) под требования современных ВВС.

В настоящее время Astra, используемая на самолетах Су-30МКИ и HAL Tejas, демонстрирует прогресс Индии в технологиях управляемых ракет и значительно укрепляет баланс воздушных сил в регионе.

5. Meteor

Ракета Meteor сочетает в себе прямоточный воздушно-реактивный двигатель и передовое радиолокационное наведение для высокоточного поражения воздушных целей на дистанциях, значительно превышающих радиус действия традиционных ракет.

Устанавливаемая на Eurofighter Typhoon и Gripen, Meteor предоставляет европейским ВВС возможности мирового класса в бою "воздух-воздух", сопоставимые с передовыми американскими системами, такими как AMRAAM.

6. Harpoon

Ракета Harpoon обеспечивает точное наведение при морских ударных операциях, защищая военно-морские силы и береговые объекты от надводных угроз.

Запускаемая с истребителей, патрульных самолетов и морских судов различных стран, Harpoon является проверенным средством высокоточного морского удара, которому доверяют более чем в 30 странах мира.

7. Brahmos

Brahmos – это совместная индийско-российская высокоточная крылатая ракета, сочетающая сверхзвуковую скорость с передовыми системами наведения для быстрого поражения целей. Вариант воздушного базирования значительно облегчен по сравнению с наземной и морской версиями, что позволяет истребителю Су-30МКИ нести ее, сохраняя оперативную гибкость.

Brahmos обеспечивает возможность нанесения сверхзвуковых точных ударов на больших дистанциях как по кораблям, так и по наземным целям, обладая непревзойденным преимуществом в скорости.

8. JDAM

Joint Direct Attack Munition (JDAM) превращает обычные неуправляемые бомбы в высокоточное оружие, используя комбинацию GPS и инерциальных навигационных систем.

Применяемый на большинстве истребителей НАТО и самолетах союзников, JDAM обеспечивает надежное нанесение ударов с точностью, превосходящей неуправляемые боеприпасы, сохраняя при этом экономическую эффективность.

9. Hellfire

Ракета Hellfire обеспечивает возможность нанесения ударов с лазерным наведением по бронетехнике и укрепленным сооружениям с точечной точностью.

Запускаемая с вертолетов Apache и истребителей, Hellfire является стандартом высокоточного оружия, которому доверяют во всем мире при проведении тактических операций, и имеет богатый боевой опыт на различных театрах военных действий.

10. AIM-120 AMRAAM

Усовершенствованная ракета средней дальности класса "воздух-воздух" (AIM-120 AMRAAM) остается самой широко используемой высокоточной ракетой этого класса в странах НАТО и силах союзников по всему миру.

Используемая на платформах F-16, F-18, F-22, Typhoon и Gripen, AMRAAM доказала свою эффективность во множестве конфликтов и представляет собой золотой стандарт в системах высокоточного воздушного боя.

Ранее УНИАН сообщал, какой вертолет более смертоносен – Ми-28 или Apache.

