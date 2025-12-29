От Storm Shadow до Hellfire: топ-10 лучших высокоточных управляемых ракет для истребителей

В условиях полномасштабной войны мы постоянно слышим названия этих ракет в новостях и военных сводках: Storm Shadow, AMRAAM, Harpoon. Но что они собой представляют на самом деле и почему именно эти ракеты считают лучшими в мире?
Современный воздушный бой – это не просто мастерство пилота, это битва технологий. Wion собрали 10 главных высокоточных ракет, которые превращают истребитель в грозное оружие и позволяют поражать цели с хирургической точностью за сотни километров.
1. AGM-65 Maverick
AGM-65 Maverick остается одной из самых массово используемых высокоточных ракет в мире, которой доверяют ВВС многих стран при выполнении задач "воздух-земля".
Устанавливаемая на платформы F-16, F-18 и вертолеты AH-64, Maverick олицетворяет собой проверенную надежность в операциях по нанесению точных ударов в различных боевых условиях и применялась во множестве конфликтов по всему миру.
2. SCALP / Storm Shadow
Ракета SCALP, известная в британской армии как Storm Shadow, обеспечивает возможность нанесения высокоточных ударов большой дальности по стратегическим целям, находящимся вне зоны действия традиционных средств ПВО.
Ее навигационная система с функцией следования рельефу местности гарантирует точность поражения, позволяя обходить системы противовоздушной обороны благодаря продвинутому управлению траекторией полета.
3. JSOW
Joint Standoff Weapon (JSOW) использует GPS и инерциальную навигацию для точных ударов "воздух-поверхность", требуя минимальной радиолокационной заметности от самолета-носителя.
Применяемая на F-16, F-18 и самолетах союзников, JSOW обеспечивает надежное высокоточное поражение без необходимости постоянной подсветки цели, что позволяет атаковать с безопасных дистанций (вне зоны действия ПВО).
4. Astra
Ракета Astra представляет собой собственную разработку Индии в области высокоточного оружия для воздушного боя, созданную DRDO (Организацией оборонных исследований и разработок) под требования современных ВВС.
В настоящее время Astra, используемая на самолетах Су-30МКИ и HAL Tejas, демонстрирует прогресс Индии в технологиях управляемых ракет и значительно укрепляет баланс воздушных сил в регионе.
5. Meteor
Ракета Meteor сочетает в себе прямоточный воздушно-реактивный двигатель и передовое радиолокационное наведение для высокоточного поражения воздушных целей на дистанциях, значительно превышающих радиус действия традиционных ракет.
Устанавливаемая на Eurofighter Typhoon и Gripen, Meteor предоставляет европейским ВВС возможности мирового класса в бою "воздух-воздух", сопоставимые с передовыми американскими системами, такими как AMRAAM.
6. Harpoon
Ракета Harpoon обеспечивает точное наведение при морских ударных операциях, защищая военно-морские силы и береговые объекты от надводных угроз.
Запускаемая с истребителей, патрульных самолетов и морских судов различных стран, Harpoon является проверенным средством высокоточного морского удара, которому доверяют более чем в 30 странах мира.
7. Brahmos
Brahmos – это совместная индийско-российская высокоточная крылатая ракета, сочетающая сверхзвуковую скорость с передовыми системами наведения для быстрого поражения целей. Вариант воздушного базирования значительно облегчен по сравнению с наземной и морской версиями, что позволяет истребителю Су-30МКИ нести ее, сохраняя оперативную гибкость.
Brahmos обеспечивает возможность нанесения сверхзвуковых точных ударов на больших дистанциях как по кораблям, так и по наземным целям, обладая непревзойденным преимуществом в скорости.
8. JDAM
Joint Direct Attack Munition (JDAM) превращает обычные неуправляемые бомбы в высокоточное оружие, используя комбинацию GPS и инерциальных навигационных систем.
Применяемый на большинстве истребителей НАТО и самолетах союзников, JDAM обеспечивает надежное нанесение ударов с точностью, превосходящей неуправляемые боеприпасы, сохраняя при этом экономическую эффективность.
9. Hellfire
Ракета Hellfire обеспечивает возможность нанесения ударов с лазерным наведением по бронетехнике и укрепленным сооружениям с точечной точностью.
Запускаемая с вертолетов Apache и истребителей, Hellfire является стандартом высокоточного оружия, которому доверяют во всем мире при проведении тактических операций, и имеет богатый боевой опыт на различных театрах военных действий.
10. AIM-120 AMRAAM
Усовершенствованная ракета средней дальности класса "воздух-воздух" (AIM-120 AMRAAM) остается самой широко используемой высокоточной ракетой этого класса в странах НАТО и силах союзников по всему миру.
Используемая на платформах F-16, F-18, F-22, Typhoon и Gripen, AMRAAM доказала свою эффективность во множестве конфликтов и представляет собой золотой стандарт в системах высокоточного воздушного боя.
Ранее УНИАН сообщал, какой вертолет более смертоносен – Ми-28 или Apache.