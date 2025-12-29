Зеленский и Путин могут поговорить впервые за 5 лет, - Fox News

Переговоры во Флориде могут открыть путь к прямому телефонному разговору между Киевом и Кремлем, который в США называют потенциальной "дипломатической победой".

Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго может стать шагом к первому за более чем пять лет прямому телефонному разговору между президентом Украины и Владимиром Путиным. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По словам собеседника, именно возможность прямого звонка между Зеленским и Путиным рассматривается как ключевой прорыв в подготовке мирных переговоров.

"Если бы Путин присоединился к телефонному разговору в воскресенье, это было бы самым большим достижением в подготовке мирных переговоров и первым реальным шагом в мирном процессе", - отметил источник на условиях анонимности.

В США такую перспективу уже называют "дипломатической победой" Дональда Трампа.

"Это была бы дипломатическая победа президента Трампа", - подчеркнул собеседник, добавив, что именно Трамп сейчас выглядит "самым успешным посредником", ведь между Зеленским и Путиным существует глубокое личное напряжение.

Путин отказывается

В то же время источник напоминает: главной преградой остается нежелание Путина говорить непосредственно с Зеленским. Последний раз они контактировали в 2020 году - после провала украинской спецоперации против боевиков ЧВК "Вагнер". С тех пор, по словам собеседника, Путин неоднократно отказывался от прямых разговоров, а возможные "окна" для контакта в 2024 году исчезли после операции украинской армии в Курской области.

Несмотря на это, в Вашингтоне считают, что нынешние переговоры с участием США могут заставить Москву пойти на прямой контакт. В центре обсуждений - поддерживаемый США 20-пунктный мирный план, который, по оценкам американских чиновников, уже выполнен примерно на 90% и который предусматривает необходимость прямой коммуникации между сторонами.

Зеленский, в свою очередь, публично подчеркивает, что для Украины ключевым условием любых договоренностей остаются юридически обязывающие гарантии безопасности от США.

"Для нас очень важно, чтобы был сигнал о том, что мы хотим юридически обязывающих гарантий безопасности", - заявил он.

В Белом доме и среди американских посредников признают: даже один телефонный звонок между Зеленским и Путиным может стать переломным моментом и первым реальным сигналом о готовности сторон перейти от кулуарных контактов к прямому диалогу.

Переговоры во Флориде - последние новости

Напомним, что 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились в Мар-а-Лаго. Американский лидер во время пресс-конференции заявил, что переговоры с президентом Украины продолжатся в понедельник, 29 декабря.

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа во Флориде длилась около трех часов, однако по итогам ни один из участников не объявил о каком-то значительном прорыве в прекращении войны. Как пишет CNN, Дональд Трамп по-прежнему относительно благосклонен к позициям Москвы. Однако, в отличие от некоторых предыдущих встреч, Трамп похвалил Зеленского и выразил уверенность, что мир близок.

