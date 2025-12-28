РФ изменила тактику ударов по Киеву, чтобы сознательно терроризировать людей, - эксперт

По словам Хазана, такая тактика делает дроны менее заметными для противовоздушной обороны.

Россия изменила тактику ударов по Киеву, начав применять полеты на малых высотах. Об этом рассказал президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан в эфире "Киев24".

"В Киеве мы увидели атаки шахедов на малых высотах, что привело к столкновению одного из дронов с высоковольтными проводами. К сожалению, был и прямой удар по жилому дому, где компактно проживали люди. Есть погибшие", - подчеркнул он.

Хазан отметил, что такая тактика делает дроны менее заметными для противовоздушной обороны и в свою очередь увеличивает риски для мирных жителей.

По словам эксперта, российские оккупанты сознательно выбирают цели в жилых районах, усиливая террор против гражданских украинцев.

Как писал УНИАН, 27 декабря Россия нанесла удар по Киеву, в результате чего пострадали 28 человек, 13 из них госпитализировали в больницу. Также в городе горели многоэтажки и наблюдались перебои с тепло- и энергоснабжением.

После этого в Киеве были применены экстренные отключения электроэнергии. Главной целью врага была энергетическая инфраструктура столицы. Кроме этого, вражеские дроны и ракеты летели в сторону энергообъектов на Киевщине.

