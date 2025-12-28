РФ изменила тактику ударов по Киеву, чтобы сознательно терроризировать людей, - эксперт

Россия изменила тактику ударов по Киеву, начав применять полеты на малых высотах. Об этом рассказал президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан в эфире "Киев24".
"В Киеве мы увидели атаки шахедов на малых высотах, что привело к столкновению одного из дронов с высоковольтными проводами. К сожалению, был и прямой удар по жилому дому, где компактно проживали люди. Есть погибшие", - подчеркнул он.
Хазан отметил, что такая тактика делает дроны менее заметными для противовоздушной обороны и в свою очередь увеличивает риски для мирных жителей.
По словам эксперта, российские оккупанты сознательно выбирают цели в жилых районах, усиливая террор против гражданских украинцев.
Удары РФ по Киеву - последние новости
Как писал УНИАН, 27 декабря Россия нанесла удар по Киеву, в результате чего пострадали 28 человек, 13 из них госпитализировали в больницу. Также в городе горели многоэтажки и наблюдались перебои с тепло- и энергоснабжением.
После этого в Киеве были применены экстренные отключения электроэнергии. Главной целью врага была энергетическая инфраструктура столицы. Кроме этого, вражеские дроны и ракеты летели в сторону энергообъектов на Киевщине.