В ближайшие дни в Одессу прибудет миссия ЮНЕСКО, которая проведет предварительную оценку ущерба.

Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) осудило российский ракетный удар по Одессе, в результате которого значительные повреждения получили здания исторического центра города.

Как сообщается на сайте организации, ЮНЕСКО "глубоко встревожена и самым решительным образом осуждает дерзкое нападение, совершенное российскими войсками". Напоминается, что оккупанты нанесли удары по культурным объектам в историческом центре города, который находится под защитой ЮНЕСКО как объект Всемирного наследия.

Также в организации подчеркнули, что ночной удар по Одессе состоялся лишь через несколько дней после других, которые повредили объекты культурного наследия во Львове и Одессе. В частности, генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле заявила, что Россия такими своими действиями нарушает свои международные обязательства о защите культурного наследия.

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По ее мнению, это "возмутительное разрушение" свидетельствует об эскалации насилия в отношении украинского культурного наследия. "Призываю Российскую Федерацию предпринять конструктивные действия для выполнения своих обязательств по международному праву, в частности Гаагскую конвенцию 1954 года О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Конвенцию о всемирном наследии 1972 года", - сказала Азеле.

В ЮНЕСКО подчеркнули, что умышленное нанесение ударов по культурным объектам и их уничтожение и повреждение можно приравнять к военному преступлению. Также отмечается, что в ближайшие дни в Одессу будет направлена миссия, которая проведет предварительную оценку убытков.

Удар по Свято-Преображенскому собору

Как сообщал УНИАН, во время ночной атаки, которую россияне осуществили различными типами ракет, в Одессе значительные повреждения получили Спасо-Преображенский собор, Дом ученых и ряд других зданий и памятников в историческом центре города, который находится под защитой ЮНЕСКО.

Также было повреждено и здание консульства Греции, а во время предыдущих атак на город - консульства Китая.

В результате атаки один человек погиб, а более 20 - получили ранения (в том числе и четверо детей). Семерых раненых госпитализировали, включая одного ребенка, который находится в тяжелом состоянии.

По данным МКИП, в результате ночного обстрела Одессы повреждены 29 памятников культурного наследия национального и местного значения.

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