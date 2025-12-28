Трамп набросился с критикой на ООН из-за Украины

Президент США считает, что он - лучший гарант мира на планете, чем ООН.

Организация объединенных наций сыграла чрезвычайно скромную роль в разрешении международных конфликтов, включая войну России против Украины. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Так, он похвастался тем, что при посредничестве США Таиланд и Камбоджа договорились о немедленном прекращении боевых действий, которые снова вспыхнули на общей границе несколько недель назад. При этом Трамп не упустил возможности в очередной раз напомнить, что под его руководством США якобы прекратили уже восемь вооруженных конфликтов во всем мире.

"Возможно, Соединенные Штаты стали настоящей Организацией Объединенных Наций, которая предоставила очень мало помощи или поддержки в любом из них, включая катастрофу, которая сейчас продолжается между Россией и Украиной. Организация Объединенных Наций должна начать активно участвовать в деле мира в мире!" - написал Трамп

Конфликт Камбоджи и Таиланда

Как писал УНИАН, в 2025 году между Таиландом и Камбоджей обострился давний пограничный конфликт, в котором стороны спорят из-за исторических памятников на не согласованной до конца линии границы. В июле дело дошло до применения артиллерии, бронетехники и авиации.

После нескольких дней достаточно активных столкновений было достигнуто предварительное перемирие при посредничестве США, Малайзии и Китая. Участие Соединенных Штатов заключалось в давлении на обе стороны для подписания соглашения о прекращении огня, включая угрозы торговых последствий и активную дипломатию.

Однако в декабре боевые действия возобновились. Обе стороны обвинили друг друга в нарушении условий летнего соглашения. Попытки США повторно стабилизировать ситуацию не дали немедленного результата, и большую часть декабря боевые действия продолжались. Только в конце месяца представители Таиланда и Камбоджи с участием региональных партнеров, включая Соединенные Штаты, возобновили переговоры.

