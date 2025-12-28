Есть все предпосылки для сделки, которая будет хорошей для Украины, - Трамп

Во Флориде началась встреча президентов Украины и США.

Президент США Дональд Трамп считает, что есть все основания для достижения "хорошего для всех" мирного соглашения. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Так, Трамп выразил убеждение, что Владимир Путин "серьезно настроен на мир".

"Слишком много людей погибло, и я думаю, что оба президента хотят заключить соглашение. Я действительно верю, что у нас есть предпосылки для сделки, которая будет хорошей для Украины, хорошей для всех. Нет ничего важнее", - сказал Трамп.

Он добавил, что для Украины будет "прочное" соглашение о безопасности, и "европейские страны очень активно вовлечены". Также Трамп отметил экономические выгоды для Украины после войны.

"Я чувствую, что европейские страны были действительно замечательными, и они очень поддерживают эту встречу и стремятся заключить соглашение. Они все замечательные люди", - сказал американский лидер.

Отвечая на вопрос журналистов относительно возможных сроков заключения мирного соглашения, президент США заявил, что у него "нет дедлайнов".

"Единственный мой дедлайн - это закончить войну", - добавил он.

Трамп также прокомментировал вчерашнюю массированную атаку РФ на украинскую энергетику.

"Украина также осуществила несколько очень сильных атак, и я не оцениваю это негативно. В разных частях России произошли взрывы", - сказал он.

Встреча Зеленского и Трампа

Как писал УНИАН, на сегодняшней встрече Зеленский и Трамп должны обсудить детали мирного плана, в частности американские гарантии безопасности для Украины.

Незадолго до начала этой встречи Трамп и Путин успели поговорить по телефону. Трамп назвал разговор "хорошим и продуктивным", но подробностей не раскрыл. Зато в Кремле подробно о нем отчитались.

Как рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, для завершения войны Украина должна согласиться на сдачу Донбасса. При этом президенты США и РФ вроде бы сошлись в оценке, что предлагаемое Киевом и европейцами временное прекращение огня лишь затягивает конфликт. Ушаков также утверждает, что Трамп признал стремление России к политико-дипломатическому урегулированию.

