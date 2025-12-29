Дикие птицы быстро мутируют и колонизируют человеческие города, - ученые

Эволюционные изменения, которые обычно требуют тысяч или даже миллионов лет, у колибри произошли за считанные десятилетия.

Ученые фиксируют все больше случаев, когда дикие животные стремительно эволюционируют под влиянием человеческой цивилизации. О новом примере этого пишет earth.com.

Так, довольно распространенным стало явление, когда люди обустраивают кормушки для диких животных. В некоторых регионах мира такая практика менее распространена, в других наоборот много людей подкармливают птиц. Эта постоянная помощь со временем начала влиять на некоторых диких птиц - как на их психику, так и на анатомию.

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли проанализировали то, как постоянное соседство с людьми повлияло на колибри вида калипта Анны (Calypte anna) - миниатюрных птичек, широко распространенных в Северной Америке, особенно вдоль Западного побережья.

Как отмечает earth.com, в то время как большинство диких животных региона сократили свои популяции из-за деятельности человека, калипта Анны наоборот наращивают численность и расширяют ареал.

Мутация диких колибри

За последние сто лет люди существенно изменили условия жизни калипты Анны. Во-первых, в регионе появилось много завезенных растений, которые расцветают, когда местные цветы отсутствуют. Во-вторых, распространение получило хобби по подкармливанию колибри, и многие частные дворы имеют кормушки со сладкой водой - стабильный источник пищи, в частности, в холодных районах.

Чтобы понять, как эти изменения повлияли на птиц, ученые проанализировали музейные образцы колибри: около 400 клювов, собранных с конца XIX до начала XXI века. Эти данные сопоставили с имеющейся информацией о темпах распространения кормушек и чужеземных растений.

В результате ученые обнаружили не только прямую закономерность между ростом количества кормушек и увеличением численности калипты Анны, но и постепенное изменение в форме клюва этих птиц. Он становился длиннее, более коническим и суженным на кончике. Особенно выразительными эти изменения являются у самцов, что, по мнению авторов исследования, может давать им преимущество в агрессивных схватках у кормушек.

Хотя может казаться, что большее количество пищи должно ослаблять конкуренцию, а не усиливать, на практике это не всегда так. Если в природе колибри питаются на полях, где много цветов, но каждый цветок дает лишь один глоток нектара, кормушки работают по совсем другому принципу.

Вместо распыления по большой площади все птицы слетаются к одному маленькому, но очень богатому источнику пищи - воде с сахаром. И здесь уже возникает ситуация, когда на всех не хватает места, даже если самой пищи достаточно. В таких условиях даже незначительное преимущество в форме клюва влияет на скорость питания и успех в конфликтах.

В то же время исследование показало, что в более холодных широтах клюв укорачивается, вероятно, чтобы уменьшить потери тепла, ведь он участвует и в терморегуляции.

Таким образом, исследование команды Калифорнийского университета предоставило еще одно доказательство того, что эволюционные изменения могут происходить в течение десятилетий, а не только тысяч или миллионов лет.

Полностью исследование можно прочитать в журнале Global Change Biology.

Другие примеры быстрой эволюции диких животных

Как писал УНИАН, американские ученые зафиксировали стремительные изменения в форме морды енотов, которые массово поселились в городах и теперь питаются преимущественно объедками с мусорников. Изменения в типе доступной пищи и отсутствие в человеческих поселениях природных хищников привели к постепенному укорачиванию морды енотов.

Также мы рассказывали, что из-за глобального потепления начались мутации у белых медведей, обитающих в южных районах Гренландии. Они вынуждены адаптироваться к новым условиям с меньшим количеством снега и льда, что влияет на способ охоты и тип доступной пищи.

