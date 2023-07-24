Враг продолжают атаковать портовую инфраструктуру области и юга государства.

Российские оккупанты атаковали Одесскую область дронами-"камикадзе". Силы ПВО сбили часть беспилотников, но есть и попадание.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что в Одесской области воздушная тревога продолжалась 3 часа 53 мин.

"Враг пытался атаковать юг нашего региона. Отработали системы ПВО, есть сбитие, но, к сожалению, есть и попадание в соответствующую инфраструктуру", - рассказал он в видеообращении.

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По его словам, россияне продолжают бить по гражданским объектам и украинскому зерну. Братчук выразил надежду, что новое зерновое соглашение в новом формате с гарантиями безопасности появится в ближайшее время.

В свою очередь руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что сегодня враг направил свою атаку с использованием дронов типа Shahed на Дунайские портовые мощности.

"Вдоль всего побережья Дуная порты испытывали угрозу. Враг пытался разведать и способы защиты, в том числе этих портов. Три дрона были уничтожены силами ПВО, но, к сожалению есть попадание в один из портов - в аграрный ангар, в котором хранилось зерно и повреждено еще несколько резервуаров для других видов грузов", - сообщила она.

Также Гуменюк добавила, что нанесены повреждения определенным портовым мощностям, в частности, кранам, которые обеспечивают работу порта.

"Есть информация о трех пострадавших работниках порта", - сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг".

Она подчеркнула, что эта атака свидетельствует о том, что враг прибег к переориентации на те порты, которые считались альтернативными.

"И это говорит о том, что они не остановятся до тех пор, пока не выполнят цель, которую перед собой поставили – стать приоритетными зерновыми поставщиками", - добавила Гуменюк.

Атака РФ на Одессу 23 июля 2023 - последние новости

Российские оккупанты уже несколько дней обстреливают Одесскую область. В частности, в ночь на 23 июля били ракетами. Сильных повреждений получил в Одессе Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП, повреждены многие исторические здания, Дома. Один человек погиб, госпитализированы 17 человек, в частности, трое несовершеннолетних.

Министерство обороны РФ признало свою причастность к ночному удару по Одессе, но соврали о целях атаки. Министр Шойгу заявил, что били по объектам в Одессе, "где готовились террористические акты против РФ".

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