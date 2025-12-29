Залужный собирается уйти с должности посла в Британии, - СМИ

Залужный может объявить об этом уже в начале января.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который сейчас занимает должность посла Украины в Великобритании, в начале января готовится покинуть свой пост. Об этом пишет Radio NV, ссылаясь на свои источники.

По словам собеседников издания, Залужный еще несколько недель назад, во время пребывания в Киеве, озвучил свое желание об отставке президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По данным источников, Залужный и Зеленский обсуждали различные должности - от премьера до главы Офиса президента, однако Залужный на тот момент заинтересованности не проявил.

Другие собеседники издания отмечают, что Залужный некоторое время задумывался о должности посла в США или главкома ВСУ, но пока решений по этому поводу нет, и разговоры о смене посла в США пока не ведутся.

"Вероятно, Залужный хочет вернуться в Киев, он может объявить об этом уже 4−5 января следующего года, если ничего не повлияет на его решение", – заявил изданию один из источников.

Напомним, Валерий Залужный был уволен с должности главнокомандующего ВСУ 8 февраля 2024 года, а через три месяца, 9 мая был назначен на должность посла Украины в Британии.

Ранее Залужный поделился, каким видит справедливое окончание войны в Украине.

Залужный считает, что Украина стремится к миру, но, по его мнению, справедливым окончанием войны будет восстановление территориальной целостности государства, наказание России за совершенные в Украине военные преступления и получение гарантий, что "ни один агрессор больше никогда не будет угрожать Европе из Москвы".

